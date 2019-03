Preisverfall: iPhone vs. Samsungs Top-Modelle auf dem Gebrauchtmarkt

Galaxy S9-Preis stürzte im Vergleich zum iPhone X ab

Wann der Zeitpunkt für iPhone-Verkäufe schlecht ist

iPhones sind zwar vergleichsweise teuer, bieten aber auch einen deutlich höheren Wiederverkaufswert als vergleichbare Android-Modelle – so die Begründung diverser Apple-Kunden dafür, warum sie bereit sind, entsprechende Summen vor allem für iPhone-Topmodelle auszugeben. Eine Studie von Bankmycell bestätigt die Einschätzung, wonach iPhones auf dem Gebrauchtmarkt erneut deutlich wertbeständiger bleiben als Flagship-Smartphones von Anbietern wie Samsung, Huawei oder LG. Besonders schlecht sieht es bei der Preisentwicklung von Samsungs Galaxy S-Modellen aus.Bankmycell untersuchte , wie sich die Gebrauchtpreise von Smartphones zahlreicher Hersteller in den letzten 12 Monaten entwickelten. Besonders eklatant ist der Unterschied zwischen dem iPhone X und Samsungs 2018er Topvariante Galaxy S9. Während der Wert des iPhone X neun Monate nach der Veröffentlichung nur um etwa 30 Prozent sank (von 999 auf 690 US-Dollar), waren es beim Samsung Galaxy S9 fast 60 Prozent (von 720 auf 290 US-Dollar). Zudem verlor das Galaxy S9 schon einem Monat nach der Veröffentlichung über 10 Prozent mehr an Wiederverkaufswert als das iPhone X innerhalb von 9 Monaten.Wenn der Trend beim kürzlich veröffentlichten Galaxy S10 anhält, büßt das 2019er Topmodell des südkoreanischen Konzerns innerhalb eines Monats im Gebrauch fast die Hälfte des Wertes ein. Bankmycell geht so weit, die Galaxy S-Smartphones als die schlechtesten Geräte zu bezeichnen, wenn es um die Entwicklung auf dem Gebrauchtmarkt geht. Die aktuellen Apple-Modelle iPhone XR, iPhone XS und iPhone XS Max erzielen dagegen auch Monate nach der Veröffentlichung noch Gebrauchtpreise in Höhe von 85 bis 95 Prozent ihres Kaufwertes.Der Wiederverkaufswert von iPhones bleibt aber auch nicht ewig hoch. Der Studie zufolge sollten es Nutzer vermeiden, ihr altes iPhone kurz nach der Veröffentlichung einer neuen iPhone-Generation auf dem Gebrauchtmarkt anzubieten. Entsprechend sinke der Gebrauchtwert von iPhones am stärksten im September jedes Jahres, da Apple in dem Monat regelmäßig neue iPhone-Modelle präsentiert.Allerdings erholt sich der iPhone-Gebrauchtpreis einige Monate nach der Vorstellung neuer Apple-Smartphones meist wieder etwas, da dann der erste Ansturm auf die neuen Modelle und das damit zusammenhängende verstärkte Angebot gebrauchter iPhones nachlässt. Bei Samsungs Galaxy S-Modellen lässt sich dagegen kein entsprechend großer Abfall des Wertes zum Zeitpunkt von Neuveröffentlichungen erkennen – wobei deren Preisverfall ohnehin von Beginn an viel größer ist.