XR das meistverkaufte iPhone, doppelt so viele XS Max wie XS abgesetzt

Die Verkaufszahlen

Speicherupgrades

Wie üblich stellt Apple im September neue iPhone-Modelle vor: Im letzten Jahr präsentierte Apple das iPhone XS und XS Max als Nachfolger des iPhone X, das iPhone XR folgte dem iPhone 8. Apple veröffentlicht keinerlei Stückzahlen mehr zu den einzelnen Produktsparten – detaillierte Aufschlüsselungen, welche iPhone- oder iPad-Modelle am beliebtesten sind, veröffentlichte der Konzern noch nie.Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) publizierte nun eine Marktstudie , in der die Verkaufszahlen der einzelnen Baureihen aufgeschlüsselt sind. Im Weihnachtsquartal 2017 auf 2018 griffen 61 Prozent der Kunden zu einem gerade erst vorgestellten Gerät – nämlich entweder zum iPhone 8, 8 Plus oder X. 39 Prozent entschieden sich für ein Vorgängermodell. Im vergangenen Weihnachtsquartal allerdings griffen 65 Prozent der Kunden zu einem der neuen Modelle, nur 35 Prozent kauften sich eine der Vorgängerversionen.Zum günstigsten Modell der neuen Serie, dem iPhone XR, griffen der Studie nach 39 Prozent der Kunden. Für das iPhone XS oder XS Max entschieden sich zusammen 26 Prozent – das gigantisch große iPhone XS Max zog aber doppelt so viele Kunden an wie das normale XS. iPhone 8 und 8 Plus sind weiterhin recht beliebte Geräte: Jeweils über 10 Prozent der insgesamten Käuferschaft griffen zu den Vorjahresmodellen mit klassischem Home-Knopf und Touch ID.Obwohl Apple beim Mac wie auch beim iPhone und iPad gesalzene Preise für höhere Speicherausstattungen verlangt, griffen im abgelaufenen Weihnachtsquartal mehr Kunden zu einer höheren Speicherkonfigurationen. Im Weihnachtsquartal 2017 auf 2018 entschieden sich 62 Prozent für die Basisspeicherausstattung – im abgelaufenen Weihnachtsquartal nur noch 53 Prozent.