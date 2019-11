Praxistipp: Welche Umgebungsgeräusche der HomePod beherrscht und wie man sie abspielt

Sieben Geräuschkulissen

Weißes Rauschen

Regen (sanftes Geplätscher)

Bach (gurgelndes Wasser)

Ozean (Meeresrauschen)

Wald (Vogelgezwitscher)

Nacht (zirpende Grillen)

Kamin (knisternde Flammen)

Geräusche mit Sprachbefehlen starten

Einschlaftimer setzen

Geräusche funktionieren nicht auf dem iPhone

Völlige Stille ist in der heutigen Zeit zu einer extremen Seltenheit geworden. Irgendwelche Geräusche sind ständig zu hören, und nicht alle sind angenehm. Mit einem HomePod lässt sich das klangliche Ambiente im eigenen Zuhause seit dem Erscheinen von iOS 13.2 zumindest ein wenig beeinflussen: Apples smarter Lautsprecher kann jetzt einige Hintergrundgeräusche in Dauerschleife abspielen.Wer in der Wohnung eine angenehme Geräuschkulisse schaffen möchte, etwa um sich zu entspannen oder besser konzentrieren zu können, kann dazu einen von sieben Klängen nutzen. Apple stellt auf dem HomePod die folgenden Sounds zur Verfügung:Gestartet werden die Umgebungsgeräusche mit einem Sprachbefehl, der beispielsweise wie folgt lauten kann: "Hey Siri, spiele Regen aus Umgebungsgeräuschen" oder "Hey Siri, spiele weißes Rauschen aus Umgebungsgeräuschen". Allerdings klappt das nicht immer auf Anhieb, zuweilen interpretiert Siri die Aufforderung nicht korrekt. In diesem Fall kann man versuchen, den Befehl leicht umzustellen, um ans Ziel zu gelangen: "Hey Siri, spiele Umgebungsgeräusch Kamin".Wer etwa mit Meeresrauschen oder zirpenden Grillen einschlafen möchte, kann die Umgebungsgeräusche mit einem Timer kombinieren. Hierzu startet man die Klangschleife zunächst mit dem entsprechenden Befehl, also beispielsweise "Hey Siri, spiele Ozean aus Umgebungsgeräuschen". Anschließend wird mit den Befehlen "Hey Siri, setze einen Sleeptimer" oder "Hey Siri, beende Wiedergabe in 15 Minuten" die Zeit festgelegt, während derer der Sound wiedergegeben werden soll.Die Hintergrundgeräusche stehen ausschließlich auf dem HomePod zur Verfügung, auf einem iPhone oder iPad funktionieren sie nicht. Auf diesen Geräten führen die entsprechenden Befehle in aller Regel nur dazu, dass Siri mitteilt, eine Musikdatei mit dem jeweiligen Namen könne nicht gefunden werden. Wer dennoch mit dem Smartphone oder Tablet derartige Sounds abspielen will, muss zu einer entsprechenden App greifen.