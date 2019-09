HomePod: Apple kündigt Multi-User-Support und weitere Features für „Herbst“ an

100.000 Online-Radiosender via Siri

Multi-User-Support und Handoff-Feature

Meeresrauschen, Vogelgezwitscher und Regenschauer

Apple hat auf dem iPhone-Event zwar auch über andere Produkte wie die Apple Watch oder das iPad gesprochen, doch bezüglich des HomePods gab es nichts zu hören. Nachdem zuvor bereits einige neue Features für September angekündigt waren, hat das Unternehmen jetzt die Zeitfenster der Implementierung zum Teil nach hinten verschoben. Eine Nachfolgemodell des Lautsprechers steht für diesen Herbst dagegen nicht in Aussicht.Apple hat die Produktseite des HomePods um einige Informationen ergänzt, die auf zukünftige Features hinweisen – inklusive Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ebenso wie iDevices mit iOS 13 erhält auch der HomePod die Möglichkeit, per Siri-Sprachkommando auf 100.000 Online-Radiosender zuzugreifen. Das Feature soll ab dem 30. September verfügbar sein.Hinzu kommen dem Unternehmen aus Cupertino zufolge drei weitere Features, für die es jedoch kein festes Veröffentlichungsdatum gibt – obwohl zuvor bei einigen Funktionen der September als Startmonat genannt wurde. Apple nennt lediglich den Herbst als Zeitfenster für die Implementierung. Es geht um die Erkennung mehrerer Nutzer, eine Handoff-Funktion für die Musikwiedergabe und das Abspielen von Ambient-Klängen. Der Multi-User-Mode erkennt bis zu sechs verschiedene Anwender und stellt sich bei der entsprechenden Stimmeauf die jeweiligen individuellen Inhalte ein. Jeder Nutzer kann die persönliche Music Library anwählen, individualisierte Aufgaben erstellen und Nachrichten verschicken.Das neue Handoff-Feature des HomePod erleichtert den Wechsel von einem iDevice zum Apple-Lautsprecher. Wenn Nutzer das iPhone in die Nähe des HomePods halten, erscheint auf dem iDevice die Frage, ob der smarte Lautsprecher die jeweilige Musik abspielen soll.Auch „Ambient Sounds“ zählt zu den neuen HomePod-Funktionen, die laut Apple noch dieses Jahr erscheinen. Anwender können damit diverse Ambient-Klänge abspielen, darunter Meeresrauschen, Vogelgezwitscher und Regenschauer. Die Klänge dienen in erster Linie der Entspannung.