Tipp für HomePod: Apple-Auswertung der Siri-Kommandos deaktivieren

Sprachkommando-Auswertung seitens Apple unterbinden

Siri History löschen



Quelle: MacRumors Quelle: MacRumors

Apple gibt iPhone- und iPad-Nutzern seit iOS 13.2 die Möglichkeit, ihre Siri- und Diktier-History zu löschen und die firmenseitige Auswertung von Audio-Aufnahmen zu untersagen. Mit der Veröffentlichung von Version 13.2.1 für den HomePod ist es fortan bei Apples intelligentem Lautsprecher ebenfalls möglich, auf die angesprochenen Funktionen zuzugreifen.Nutzer erreichen die HomePod-Einstellungen über die Home-App eines iDevices. Darin erscheint der HomePod entweder direkt schon unter „Favoriten“ oder innerhalb von einem der festgelegten Räume. Über das Zahnrad-Icon am unteren rechten Display-Rand gelangen Anwender zu den Optionen. Dort geht es über „Analytics & Improvements“ zu „Improve ‌Siri‌ & Dictation“ (beziehungsweise dem deutschen Äquivalent dazu). Wenn Nutzer die Einstellungen aktivieren, erlauben sie Apple, einzelne Audio-Aufnahmen der Siri-Interaktion zu speichern und auszuwerten. Wer das nicht möchte, sollte den Menüpunkt entsprechend deaktivieren.Ebenfalls über das Zahnrad-Icon gelangen Nutzer zu der „Siri History“. Darüber haben Anwender die Möglichkeit, all ihre vom HomePod angelernten Siri-Interaktionen von den Apple-Servern zu löschen („Delete Siri History“). Apple in informiert HomePod-Nutzer darauf, dass die die Siri- und Diktier-History entfernt wird.