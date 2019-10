Apple veröffentlicht korrigiertes HomePod-Update

Schon defekt?

Installation

Vorgestern Abend hat Apple die HomePod-Software 13.2 veröffentlicht – mit vielen neuen Funktionen. So ist es zum Beispiel möglich, die Audio-Wiedergabe oder Telefonanrufe an den HomePod weiterzugeben, indem man sein iPhone oder iPad in die Nähe des Smart-Speakers hält. Doch leider bringt die Software 13.2 einen schweren Fehler mit: Wenn der Nutzer den HomePod entkoppelt oder zurücksetzt, verweigert dieser den Dienst. Ein erneutes Update ist nicht möglich – meist steckt das Gerät in einer Neustart-Endlosschleife fest.Nun hat Apple Version 13.2.1 der HomePod-Software veröffentlicht, welche diesen Fehler ausmerzt. Anwender sollten das Update schnellstmöglich installieren, damit der HomePod funktionsfähig bleibt. Noch gibt es keine Nutzerrückmeldungen darüber, ob Version 13.2.1 tatsächlich diesen ärgerlichen Fehler vollständig behebt. Die Update-Beschreibung gibt keinen Hinweis darauf und ist identisch mit der Beschreibung der fehlerhaften Version 13.2.Steckt der HomePod bereits in einer Endlosschleife, kann leider nur noch der Apple Support helfen. Auch Version 13.2.1 wird den HomePod nicht mehr zum Leben erwecken. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss der HomePod durch den Apple Support ausgetauscht werden – eine Fehlerbehebung durch den Kunden ist leider nicht möglich.Anders als bei iOS-Updates werden Updates der HomePod-Software über die Home-App ausgeführt. Das Gerät sollte während der Installation keinesfalls vom Strom getrennt werden – sonst droht ein Totalausfall.