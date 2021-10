Kurzbefehle-App in Turbulenzen: Entwickler und Gründer von "Workflow" hat Apple verlassen

Apple kaufte den "Kurzbefehle"-Vorgänger im März 2017

"Workflow"-Entwickler verlässt den iPhone-Konzern

Kurzbefehle-App bereitet Nutzern massive Probleme

Zu den zahlreichen Apps, welche Apple kostenlos für iOS und iPadOS zur Verfügung stellt, gehört auch ein schlicht "Kurzbefehle" genanntes Automatisierungs-Werkzeug. Ähnlich wie der von macOS bekannte "Automator" erlaubt es, auf iPhone und iPad nahezu beliebige Abläufe zu programmieren. Diese können wenige einfache Befehlen umfassen, aber durchaus auch sehr umfangreich sein. Darüber hinaus stehen im Internet zahlreiche vorgefertigte Shortcuts zur Verfügung, welche sich kostenlos herunterladen lassen.Die Kurzbefehle-App war allerdings nicht immer Bestandteil von iOS – und trug auch nicht stets diesen Namen. Sie wurde vielmehr seit 2014 unter der Bezeichnung "Workflow" im iOS App Store angeboten, und zwar vom Unternehmen DeskConnect. Wer dieses populäre Tool haben wollte, erhielt es jedoch nicht kostenlos, sondern musste dafür 2,99 Euro bezahlen. Das änderte sich schlagartig, als Apple die App im März 2017 kaufte und gleichzeitig das Entwickler-Team übernahm (siehe ). Ab dann war "Workflow" gratis zu haben. Im September 2018 schließlich erfolgte mit der Veröffentlichung von Version 2.0 die Umbenennung in "Kurzbefehle".Für die Weiterentwicklung von "Shortcuts", so der englische Name der App, waren in Cupertino seit der Übernahme nach wie vor die ursprünglichen Entwickler zuständig. Zumindest hinsichtlich einer Person hat sich das jetzt geändert: Conrad Kramer, einer der Gründer von "Workflow", verließ Apple vor einigen Tagen. Der vergangene Freitag sei sein letzter Tag beim kalifornischen Unternehmen gewesen, teilte er via Twitter mit. Angaben zu den Gründen für seinen Abschied aus Cupertino machte er allerdings nicht.Bemerkenswert an Conrad Kramers Weggang ist: Er erfolgt zu einer Zeit, in der die Nutzer der Kurzbefehle-App mit massiven Problemen zu kämpfen haben. Nach einem Update auf iOS 15 oder iPadOS 15 häufen sich Berichte, dass zahlreiche Shortcuts entweder unvollständig oder überhaupt nicht ausgeführt werden. Darüber hinaus werden Eingaben bei der Bearbeitung von Abläufen zuweilen nicht korrekt abgespeichert. Das schlägt sich auch in den Bewertungen im iOS App Store nieder, mit etwas mehr als drei Sternen im Durchschnitt fallen diese ziemlich mittelmäßig aus.