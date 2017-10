PowerbyProxi gehört jetzt Apple - die "kabellose Zukunft"

MacBook Pro via Induktion laden?

Ausnahmsweise hat Apple die Übernahme eines anderen Unternehmens diesmal direkt verkündet. Normalerweise tauchen derlei Berichte zunächst in Börsennachrichten auf, um von Apple dann mit einem knappen Kommentar bestätigt zu werden. So meldete Apple, den aus Neuseeland stammenden Spezialisten PowerbyProxi übernommen zu haben. PowerbyProxi arbeitet an Lösungen zum kabellosen Aufladen und setzt dabei auf Qi - also jenen Standard, dem sich auch Apple anschloss. Apples Hardware-Chef Dan Riccio meldete sich zu Wort und gab an, das Team von PowerbyProxi sei eine großartige Ergänzung für Apple, um "die kabellose Zukunft zu gestalten". Riccio zufolge lautet Apples Ziel, einfache Ladeverfahren weltweit an vielen weiteren Orten und für viele weitere Nutzer zugänglich zu machen.PowerbyProxi wurde im Jahr 2007 gegründet und bietet unter anderem eine Ladestation an, die bis zu 100 Watt Ladeleistung bietet. Das modulare System eignet sich für viele Anwendungsbereiche, darunter auch medizinisches Zubehör, Roboter oder Flugdrohnen. Angesichts der hohen Leistung wäre es damit auch möglich, ein MacBook Pro aufzuladen - würden die bisherigen Generationen bereits Ladespulen aufweisen. Für kommende Generationen kann es aber als ziemlich wahrscheinlich gelten, gar keinen Stecker mehr zum Aufladen zu benötigen. Im aktuellen Portfolio bringen iPhone 8, iPhone X und die Apple Watch Unterstützung für Laden via Induktion mit, im Mac-Bereich gibt es noch kein kompatibles Produkt. Das MacBook Pro setzt aktuell auf ein Netzteil mit 87 Watt Leistung - die Lösung von PowerbyProxi wäre also ausreichend.Natürlich wollte sich Apple nicht näher zu den weiteren Plänen äußern. Selbst die vorliegende Stellungnahme ist bereits ungewohnt wortreich - normalerweise gibt es immer nur die Standard-Replik, von Zeit zu Zeit kleinere Unternehmen aufzukaufen, aber generell nicht zu den Absichten zu sagen. Dass es Apple wirklich Ernst mit der zitierten "kabellosen Zukunft" ist, zeigt der Kauf allemal. Interessant an PowerbyProxi war sicher auch die Tatsache, dass es hunderte Patente gibt, die der Anbieter hält.