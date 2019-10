Pixelmator Photo: Update bringt zahlreiche Neuerungen und unterstützt Features von iPadOS

Automatisierte Anpassungen

Eine Woche nach der Veröffentlichung von iPadOS ist jetzt Version 1.1 von Pixelmator Photo erschienen. Das Update unterstützt unter anderem viele der neuen Features, welche Apples an die hauseigenen Tablets angepasstes System zu bieten hat. Darüber hinaus wurde die Bildbearbeitungs-App um einige Funktionen erweitert.Wesentlichste Neuerung ist das "Batch Editing". Mit diesem Stapelverarbeitungsmodus lassen sich beispielsweise Farbfilter in einem einzigen Schritt auf mehrere hundert Fotos anwenden. Das Beschneiden von Bildern und Größenanpassungen können ebenfalls automatisiert werden. Zahlreiche Batch-Jobs sind bereits in der App enthalten, die Erstellung eigener Stapelverarbeitungs-Aufgaben ist ebenfalls möglich.Darüber hinaus kann die neue Version von Pixelmator Photo dank der in iPadOS vorhandenen Unterstützung externer Speichermedien Bilder bearbeiten, die auf USB-Sticks oder Festplatten liegen. Diese müssen also nicht mehr wie bislang zuvor in die App importiert werden. Auch das direkte Editieren von Fotos auf der Speicherkarte einer an das iPad angeschlossenen Kamera ist möglich.Unter anderem dank der erweiterten Möglichkeiten von iPadOS bietet Pixelmator Photo zudem einen neuen Workflow und somit mehr Komfort. Beispielsweise werden vorgenommene Änderungen wie Filtereffekte oder andere Anpassungen in einer separaten Datei gespeichert und stehen nach dem erneuten Öffnen eines Fotos unmittelbar wieder zur Verfügung. Dadurch lässt sich unter anderem jederzeit der Originalzustand eines Bildes wiederherstellen.Zusätzlich haben die Entwickler die App hinsichtlich der Benutzeroberfläche an iPadOS angepasst, einige Fehler behoben und die Stabilität verbessert. Pixelmator Photo gibt es für 5,49 Euro im iOS App Store , wer eine frühere Version erworben hat, erhält ein kostenloses Update. Die App erfordert mindestens ein iPad mit iOS 11.0, in den Genuss zahlreicher Neuerungen kommt aber naturgemäß nur, wer iPadOS auf seinem Tablet installiert hat.