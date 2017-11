Photoshop-Alternative für High Sierra: Pixelmator Pro für macOS erschienen

Aktuelle Technologien

Funktionen und Design

Preise und Verfügbarkeit

Während sich der Platzhirsch Adobe noch schwer tut, Updates für Photoshop für macOS High Sierra zu entwickeln, prescht das Pixelmator Team heute nach vorn. Zum zehnjährigen Jubiläum der ersten Pixelmator-Version ist soeben die leistungsfähigere Version »Pixelmator Pro« in den Mac App Store gekommen (Store: ). Sie ist fortan als Alternative zum regulären Pixelmator verfügbar und mit zahlreichen Technologien der aktuellen macOS-Version ausgestattet.So ist die App beispielsweise komplett in Apples Programmiersprache Swift 4 geschrieben und über die APIs Metal 2, Core Image und OpenGL optimal an die jeweilige GPU angepasst. Auch von Apples Schnittstelle für Maschinenlernen Core ML macht die App Gebrauch, wenn es etwa darum geht, automatisch Horizontlinien zu erkennen und bestimmte Ebenen proaktiv nach dem jeweiligen Inhalt zu benennen. Außerdem kommt Pixelmator Pro mit deutlich mehr Bildformaten zurecht als die Standardvariante, so etwa RAW-Dateien mit mehreren Ebenen und HEIF-Bildern, und bietet verbessertes Handling mit Photoshop-Dateien.Bezüglich des Designs und der Bedienung setzt Pixelmator Pro nur noch auf ein einziges Fenster, in dem sich sämtliche Funktionen befinden. Die Anordnung der Knöpfe in der Menüzeile macht diese zugänglich und ist laut Entwicklern perfekt an das etablierte Fensterdesign von Apple-Apps angepasst. Funktionell erwarten den Anwender eine Vielzahl von Farbanpassungen und Auswahlwerkzeuge. Gerade was Farbersetzungen und Modifizierungen an der Helligkeit angeht, macht die Pro-Version einen deutlichen Schritt nach vorne. Alteingesessene Pixelmator-Nutzer müssen sich an die neue Anordnung der Werkzeuge allerdings erst noch gewöhnen. Alle Bearbeitungen erfolgen nicht-destruktiv; es bleibt also stets möglich, zum Originalbild zurückzukehren. Presets können per einfachem Drag & Drop mit anderen Apps geteilt werden.Pixelmator Pro ist im Mac App Store für 64,99 Euro zu beziehen. Mindestvoraussetzung ist das aktuelle macOS 10.13 High Sierra, da zahlreiche Technologien daraus verwendet werden. Die App benötigt 96,9 MB freien Speicher. Auf der Entwicklerseite ist auch eine kostenfreie 30-Tage-Demo zum Test verfügbar. Das klassische Pixelmator bleibt weiterhin für 16,99 Euro im Mac App Store erhalten.Weiterführende Links: