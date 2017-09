Patent: iPhone-Displaylicht als Warnleuchte

Leuchtintensität passt sich Musik-Playlisten an

Warnlicht für Umgebung

Apple forscht an Möglichkeiten, der Hintergrundbeleuchtung von Displays neue Funktionen zu verleihen. Ein heute vom US-Patentamt veröffentlichter Patentantrag des Konzerns beschreibt mehrere Szenarien, in denen multifunktionale Hintergrundbeleuchtungen entweder den Nutzer oder dessen Umgebung mit bestimmten Informationen versorgt . Sowohl iPhones als auch andere Arten von Mediaplayern kommen für den beschriebenen Einsatzzweck infrage.Apple schildert im Antrag mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Die erste Variante beschreibt eine Hintergrundbeleuchtung, die sich in ihrer Leuchtkraft und Farbdarstellung an spezifische Musik-Playlisten anpasst. Je nach Lied oder Genre sollen Presets für eine Art Disco-Licht sorgen. Ähnlich wie der Visualizer in iTunes könnte die Displaybeleuchtung des iDevices die aktuell abgespielte Musik visuell unterstreichen.Die zweite im Dokument genannte Methode dient keinem Unterhaltungszweck, sondern dem Schutz des Nutzers. Das Display oder eine andere Lichtquelle des jeweiligen Geräts aktiviert ein blinkendes oder dauerhaft erscheinendes Warnlicht, das die Umgebung über die Präsenz des Anwenders in Kenntnis setzt.Die Funktion ist insbesondere für schlechte Sichtverhältnisse und der damit zusammenhängenden Unfallvorbeugung gedacht. Wenn jemand beispielsweise abends im Dunkeln joggt, sehen andere Fußgänger oder Autofahrer schon von weitem die Display-Warnleuchte des iPhones.Wie immer bei Patenten kann nicht gesagt werden, ob Apple die beschriebenen Funktionen tatsächlich irgendwann in Endprodukten einsetzt.