Patent: Apple möchte Over-Ear-Kopfhörer kleiner und intelligenter machen

Apple arbeitet an innovativem Over-Ear-Kopfhörer

Sensoren erkennen Position des Kopfhörers

Apple arbeitet an einem innovativen und vergleichsweise kleinen Over-Ear-Kopfhörer, der automatisch erkennt, ob er richtig aufgesetzt wurde oder nicht. Das geht aus mehreren neuveröffentlichten Apple-Patent hervor. Zudem sollen das Hardware-Design und insbesondere der Bügel besonders platzsparend sein, um den Transport in einem kompakten Behälter zu ermöglichen.Apple zeigt sich im Beschreibungstext eines der Patente innovationsfreudig: „Kopfhörer werden schon seit über 100 Jahren benutzt – aber das Design der mechanischen Rahmen, die die Hörmuscheln an den Ohren des Nutzers halten, sind bis heute auf eine gewisse Art statisch.“ Daher seien ohrumschließende Kopfhörer im Vergleich zu anderen Gadgets schwieriger zu transportieren. Nutzer müssen entsprechend entweder eine sperrige Aufbewahrungsbox verwenden oder die Kopfhörer um den Nacken tragen, wenn sie nicht verwendet werden.Apple möchte entsprechend kleinere Over-Ear-Kopfhörer entwickeln, deren Bügel sich durch einen Federmechanismus kompakter als bei bisherigen ohrumschließenden Modellen gestalten lässt. Der Mechanismus könne in die beiden Ohrmuschel-Bereiche integriert werden, was ein schlankeres Hardware-Design als bei herkömmlichen Kopfhörer erlaube. Auch das Zusammenfalten des Modells für den Transport funktioniere platzsparender.Zusätzlich zu den Größenvorteilen sollen Apples Over-Ear-Kopfhörer auch Sensoren beinhalten , die erkennen, ob der Nutzer das jeweilige Modell zum Beispiel nicht falsch herum auf dem Kopf trägt – die Sensoren merken entsprechend, ob die linke Ohrmuschel auf dem linken Ohr liegt. Wenn die Seiten vertauscht sind, könnte die Elektronik dynamisch darauf reagieren und die Audiokanäle ebenfalls vertauschen. Zudem registriert der Kopfhörer automatisch, ob der Nutzer das Modell über den Ohren hat oder nicht. Falls nicht, würde sich automatisch der Stand-By-Modus aktivieren.