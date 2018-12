Apple erhält Patent für neuartige AirPods samt individuellem Sitz

Besserer Sitz durch Schaumstoffring

Aus zwei mach eins



Apple arbeitet mit unterschiedlichen Materialien und Konzepten, um die optimale Passform zu erreichen. Quelle: US-Patentamt

Neues Design samt neuen Funktionen 2020

Apple hat ein neues Patent zugesprochen bekommen, welches sich mit Innovationen für die kabellosen Kopfhörer des Konzerns beschäftigt. Demnach könnten neue Modelle mit biometrischen Sensoren ausgestattet sein, die nicht nur entsprechende Gesundheitsmessungen durchführen, sondern auch den Sound der Kopfhörer-Position in der Ohrmuschel anpassen.Apple arbeitet kontinuierlich an der optimalen Passform für In-Ear-Ohrhörer und hat dies 2016 bei der Präsentation der ersten AirPods auch ausdrücklich betont. Als eine neue "Komponente" hat Apple einen Schaumstoffring entwickelt, der sich je nach Beschaffenheit der Ohrmuschel und des Gehörganges individuell anpasst. Darüberhinaus verspricht sich Apple davon auch eine optimale Position für die zweite neue Einheit: Den Sensor. Er soll möglichst nah an die Haut gedrückt werden, um optimal arbeiten zu können. Der Sensor nimmt in der Folge wahr wie der Kopfhörer im Ohr sitzt und kann eine weitere Komponente anweisen, den Sound entsprechend anzupassen.Ein weiteres Ziel des Herstellers liegt dabei anscheinend darin, die beiden Einheiten "links" und "rechts" zu einer Komponente verschmelzen zu lassen. Das hätte viele Produktions- und Kostenvorteile für den Konzern und würde Kunden den Austausch der Einzelhörer erleichtern. Diese Vorstellung könnte Apple jedoch nur realisieren, wenn das Gerät weiß in welchem Ohr es sitzt und eine weitere Einheit den Sound entsprechend anpasst. Zudem plant der AirPod-Produzent anscheinend von einer Mehrkanalquelle Einkanal-Audio an verschiedene Einzelohrhörer zu senden. Damit könnten dann diverse AirPod-Hörer angesteuert werden.Vor wenigen Tagen haben wir davon berichtet, dass der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo herausgefunden haben will, Apple plane für 2020 eine komplette Neuauflage des "erfolgreichsten Apple-Zubehörs aller Zeiten". Dieses und andere Patente passen damit zusammen: Sie zeigen, dass der Konzern sich keineswegs auf seinen Lorbeeren und Verkaufszahlen ausruht, sondern beharrlich an einer Verbesserung des Kassenschlagers arbeitet. Welche Technologien dann in die neuen Modelle einfließen, wagt aber zum heutigen Tag niemand definitiv vorherzusagen. Viele Patente Apples wandern auch einfach in die Schublade und enden nie in einem marktfähigen Produkt oder einer Komponente.