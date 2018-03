Parental Control auf dem iPhone: Apple-Website zeigt Eltern Kinderschutzmöglichkeiten von iOS

In-App-Käufe und sichere Internetnutzung



Standort der Kinder lokalisieren

Nach der Forderung von Investoren an Apple, mehr gegen die iPhone-Abhängigkeit von Kindern zu tun, reagierte das Unternehmen zunächst mit einer Ankündigung: Für die Zukunft seien weitere Schutzvorrichtungen in iOS geplant, die Eltern noch umfangreichere Kinderschutzoptionen geben werden.Was iDevices aktuell bereits an Parental-Control-Features mitbringen, zeigt die neue Apple-Internetseite „Families“. Die Seite enthält einen Überblick darüber, welche entsprechenden Funktionen iOS zur Verfügung stellt und gibt Eltern Tipps dazu, welche Kinderschutzmaßnahmen sich wie aktivieren lassen.Das Unternehmen weist zum Beispiel auf die Kinder-Sektion im App Store hin und informiert über die Optionen zur Kontrolle des Downloads von Anwendungen oder In-App-Käufen.Darüber hinaus erläutert Apple die Optionen zur Einschränkung der Safari-Internetnutzung. Das Unternehmen verweist auf die hauseigene Supportseite für weitergehende Tutorials zum Thema Parental Control.Apple gibt zudem Tipps dazu, wie Eltern besser mit ihren Kindern in Kontakt bleiben können. Dazu gehören etwa eigens für den Familien-Chat eingerichtete Gruppen in iMessage. Das Unternehmen erklärt außerdem, wie Eltern den Standort ihrer Kinder jederzeit sehen können.Die Family-Share-Funktionen für Kalender, Fotos und Medieninhalte kommen ebenso zur Sprache wie die Nicht-Stören-Option, durch die Kinder im Alltag weniger abgelenkt werden sollen. Abschließend geht Apple darauf ein, welche Möglichkeiten iOS zum Schutz der Privatsphäre bietet und wie das Mobil-Betriebssystem auch im Klassenraum eingesetzt werden kann.