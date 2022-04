Pages, Keynote und Numbers in Version 12 erschienen: Apple veröffentlicht Feature-Updates

Die Neuerungen der Mac-Versionen

Pages

Keynote

Numbers

Neue Features der iOS/iPadOS-Versionen

Pages

Keynote

Numbers

Wer Texte verfassen und gestalten, ansprechende Präsentationen erstellen und Berechnungen durchführen möchte, muss auf iPhone, iPad und Mac nicht zwingend zu Microsoft Office greifen. Apple stellt bekanntlich für die hauseigenen Betriebssysteme drei kostenlose Apps zur Verfügung, die zusammengefasst landläufig nach wie vor unter der Bezeichnung iWork bekannt sind. Sechs Monate nach dem letzten Update gibt es jetzt eine weitere Aktualisierung für Pages, Keynote und Numbers. Bei den Nummerierung der Versionen macht Apple das Dutzend voll.Version 12 von Pages, Keynote und Numbers für Mac unterstützen jetzt die Verwendung von Kurzbefehlen unter macOS Monterey. Mithilfe von Shortcuts lassen sich ab sofort Dokumente öffnen und neu erstellen, die Kalkulations-App erlaubt zudem das Hinzufügen von Zeilen zu einer Tabelle. Zudem können Präsentationen anhand von Kurzbefehlen gestartet und getestet werden. In Pages steht darüber hinaus die Möglichkeit zur Verfügung, größere Dateien mit bis zu zwei Gigabyte direkt auf Apple Books zu veröffentlichen. In Apples Textverarbeitung kann man sich mit VoiceOver Kommentare vorlesen und Änderungen protokollieren lassen. Die Sprachbedienungshilfe kommt auch bei Numbers zum Einsatz, hier dient sie der Erstellung von Formeln sowie dem schnellen automatischen Ausfüllen von Zellen.im Mac App Storeim Mac App Storeim Mac App StoreDie Steuerung von Pages, Keynote und Numbers mithilfe von Kurzbefehlen steht in den iOS/iPadOS-Versionen bereits seit geraumer Zeit zur Verfügung. Den Ausgaben für iPhone und iPad spendiert Apple jetzt ebenfalls die VoiceOver-Features, welche ab sofort in den Mac-Apps vorhanden sind, das gilt auch für die Apple-Books-Veröffentlichung von größeren Pages-Dateien. Die Textverarbeitung ermöglicht darüber hinaus das Einfügen von Seitenzahlen an beliebiger Stelle. Auf dem iPhone lässt sich ein neues Dokument direkt vom Home-Bildschirm aus erstellen, indem man den Finger länger auf das App-Symbol liegt. In Keynote kann man Folien auf die maximale Zoomstufe von 400 Prozent vergrößern. Numbers erlaubt jetzt das Kopieren eines Schnappschusses von Tabellenzeilen ohne Formeln, Kategorien oder ausgeblendete Werte. In allen drei Apps für iPhone und iPad ist es zudem die Bearbeitung von Schriftgrößen mit bis zu zwei Dezimalstellen möglich.im iOS App Storeim iOS App Storeim iOS App Store