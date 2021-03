Neues iWork-Update mit vielen neuen Features für macOS und iOS

Die Features der iOS-/iPadOS-Version

Updates für Apple-Betriebssysteme ziehen oftmals auch auch Aktualisierungen der iWork-Suite nach sich. Bei Betas ist das allerdings recht untypisch: Pages, Keynote und Numbers wurden trotzdem im Rahmen der gestern veröffentlichten Builds auf die Version 11.0 angehoben – und zwar sowohl für macOS als auch für iOS und iPadOS. Cupertino spendierte den kostenlosen Anwendungen so manches neues Feature, darunter eine Funktion, die für iPad-Anwender mit der finalen Version von iPadOS 14.5 besonders interessant ist.iPadOS 14.5 reicht ein Feature nach, das offiziell bislang nur für englische und chinesische Tastaturen zur Verfügung steht: „Kritzeln“. Damit ermöglicht Cupertino, mit dem Apple Pencil der ersten oder zweiten Generation verfasste handschriftliche Eingaben in Text umzuwandeln. Mit der Version 11.0 hält dieses Feature nun auch in den iWork-Apps Einzug – wer nicht bis zum finalen Release von iPadOS 14.5 warten möchte, kann Kritzeln über einen kleinen Umweg bereits jetzt aktivieren (siehe ). Außerdem neu: Das Informationsfenster „Anordnen“ erhielt genaue Steuerelemente, um die Platzierung von Objekten zu erleichtern. Onscreen-Tastaturen dienen der Eingabe exakter Werte für Text- sowie Tabellengrößen und Numbers bringt nun eine Option mit sich, welche die Zusammenfassung beim Exportieren einer Tabellenkalkulation in Excel nicht überträgt. Pages im iOS-App Store Keynote im iOS-App Store Numbers im iOS-App StoreDie macOS-Versionen müssen ebenfalls nicht zurückstecken: So findet sich nun eine überarbeitete Medienübersicht bei allen drei Anwendungen, welche die Auswahl bestimmter Formate wie Live Photos und Porträtaufnahmen vereinfacht. Keynote wartet zudem mit einem neuen Fenster auf, das die aktuelle sowie die nächste Folie und Notizen für den Redner beinhaltet. Links mit Telefonnummern lassen sich ab sofort zu Textobjekten, Formen sowie Tabellenzellen hinzufügen. Pages im macOS-App Store Keynote im macOS-App Store Numbers im macOS-App Store