Keine Medikamente mehr vergessen: Apple verstärkt Health-Team mit Branchengröße

Jason Oberfest arbeitet ab sofort für Apple.

Zuwachs für Apples Health-Team: Der iPhone- und Mac-Hersteller hat den Mitgründer und bisherigen Vorstandschef von Mango Health abgeworben. Jason Oberfest solle in Cupertino unter anderem an der Erweiterung des Angebotsspektrums der Gesundheitssparte des Unternehmens arbeiten, berichtet CNBC . Der Manager hat die Information durch eine Änderung seines LinkedIn-Profils bestätigt.Oberfest verfügt durch seine Tätigkeit bei Mango Health über Erfahrungen im Gesundheitsbereich. Das im Jahr 2012 in San Francisco gegründete Unternehmen bietet eine App für iPhone und Apple Watch an, mit der Patienten sich unter anderem an die rechtzeitige Einnahme von Medikamenten erinnern lassen können. Außerdem warnt die Anwendung vor möglichen Wechselwirkungen von Arzneimitteln. Zusätzlich können die Nutzer sich benachrichtigen lassen, wenn es an der Zeit ist, etwas zu trinken, sich zu bewegen oder den Blutdruck zu kontrollieren.Es sei denkbar, dass Oberfest sein Expertenwissen auch in Apples bereits bestehende Angebote einbringen werde, berichtet CNBC. Dazu zählen etwa Apps für die Apple Watch, mit denen Verhaltensänderungen angeregt werden können, sowie die Bereiche HealthKit und ResearchKit . Da Apple seit kurzem eine elektronische Patientenakte anbietet, könnte Oberfest in diesem Bereich ebenfalls tätig werden.Jason Oberfest verfügt nicht nur über langjährige Erfahrung im Gesundheitssektor, sondern auch im technischen Bereich. Vor seinem Engagement bei Mango Health war er unter anderem in führender Position bei MySpace sowie beim Spielehersteller ngmoco tätig.