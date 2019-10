Norisbank kündigt Apple-Pay-Unterstützung an

Für viele Nutzer ist Apple Pay in Deutschland noch nicht möglich, da die Hausbank die moderne Bezahlmethode noch nicht unterstützt. Doch immer mehr Banken bieten Apple Pay an – erst diese Woche gab die ING (Diba) bekannt, dass alle Kunden ab sofort mit Apple Pay bezahlen können. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr wollen die Sparkassen ihren Kunden ebenfalls Apple Pay bereitstellen – nachdem die eigene Bezahllösung "Mobiles Bezahlen" mehr oder weniger gescheitert ist.Nun gab auch die 1954 gegründete Norisbank bekannt, dass die Kunden in Kürze mit Apple Pay bezahlen können. Seit 2006 ist die Norisbank eine Tochter der Deutschen Bank und seit 2012 eine reine Direktbank. Viele Privatkunden sind bei der Norisbank, da diese ein kostenloses Girokonto samt Mastercard anbietet – monatliche Geldeingänge vorausgesetzt. Geld kann man als Norisbank-Kunde bei Geldautomaten der HypoVereinsbank, Commerzbank, Deutschen Bank und Postbank kostenlos abheben.Ein genaues Datum gab die Norisbank nicht bekannt, doch die Formulierung auf der Apple-Pay-Seite der Bank lassen auf einen sehr baldigen Marktstart schließen. Vorausgesetzt wird ein Girokonto, die Mastercard der Norisbank und auch die Norisbank-App , um Apple Pay nutzen zu können.