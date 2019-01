Nike Adapt BB: Selbstschnürender Basketball-Schuh mit iPhone-Unterstützung

Verschiedene Passgenauigkeiten je nach Anwendungsgebiet



Quelle: Nike Quelle: Nike

Akku hält 10 bis 20 Tage

Nike hat neue, selbstschnürende Basketball-Schuhe präsentiert, die Nutzer per App-Steuerung passgenau an ihren Fuß anschmiegen können. Der Hersteller nennt die zugrundeliegende Technologie „FitAdapt“. Schnürsenkel binden oder andere Verschlussmethoden sind beim Nike Adapt BB nicht nötig beziehungsweise auch erst gar nicht vorhanden.Die Technik des Schuhs besteht aus einem extra dafür gefertigten, kleinen Motor, der über Sensoren erkennt, welche Passform der jeweilige Fuß benötigt. Nike spricht von dem am meisten getesteten Schuh der Firmengeschichte.Der Adapt BB ist Nike zufolge eine Weiterentwicklung des Modells HyperAdapt 1.0 aus dem Jahr 2016. Die Schuhe passen sich dem Fuß entweder per iPhone-App oder über die Buttons in Sohlennähe an – so können Basketballspieler beispielsweise auch während der Partie schnell die Passgenauigkeit nachjustieren.Zudem ist es möglich, je nach Bedarf aus verschiedenen Passformen zu wählen. Für das Aufwärmen lässt sich beispielsweise ein lockerer Sitz festlegen, wohingegen etwa beim Spiel eine engere Option angewandt wird. Außerdem können auch während eines Spiels Perioden mit unterschiedlichen Passstärken sinnvoll sein, um etwa phasenweise die Durchblutung oder den Halt zu fördern.Die Schuhe sind mit einem Akku ausgestattet, der eine Kapazität von 505 mAh bietet. Nike spricht von einer möglichen Nutzungsdauer zwischen 10 und 20 Tagen, bevor die Adapt BB wieder Strom benötigen. Aufladen lassen sich die neuen Modelle innerhalb von drei Stunden auf Nikes hauseigener Schuh-Ladematte.Erstmals stellt der Anbieter bei einem seiner Schuhmodelle Firmware-Updates in Aussicht, die die Funktionsweise in Zukunft noch weiter optimieren und eventuell neue Services bereitstellen sollen. Der Nike Adapt BB kommt in den USA am 16. Februar für 350 US-Dollar auf den Markt. Wann beziehungsweise ob das selbstschnürende Modell hierzulande erscheint, ist nicht bekannt.