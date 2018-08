Newton: Bekanntes Mail-Programm wird eingestellt

Der bekannte E-Mail-Client "Newton" von CloudMagic für Mac, iOS, Android und Windows wird zum 25. September eingestellt - dies gab der Hersteller heute Morgen bekannt. Das Mail-Programm zeichnete sich durch viele innovative Funktionen wie zum Beispiel Lese-Bestätigungen, Aufräum-Funktionen und Erinnerungen an wichtige Mails aus. Auch die Möglichkeit, das Versenden von E-Mails auf einen späteren Zeitpunkt zu terminieren wurde von vielen Nutzern geschätzt.Über 4 Millionen Kunden nutzten seit 2013 den E-Mail-Client - 40.000 Kunden registrierten sich für das 2016 eingeführte Abo-Modell. Leider scheinen aber diese Zahlen nicht ausreichend gewesen zu sein, um das Produkt profitabel fortzuführen. Besonders die wachsende Konkurrenz von Google, Apple und Microsoft machte dem Unternehmen sehr zu schaffen.CloudMagic gibt an, dass man mit Apple und Google zusammenarbeite, um Abo-Kunden noch laufende Abonnements zurückerstatten zu können - dies soll bis zum 18. September geschehen. Die Firma hinter Newton soll weiter existieren und bereits an neuen Projekten arbeiten.