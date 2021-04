Neues haptisches Feedback für iPhone, Apple Watch und AirPods: Apple plant innovative Benachrichtigungen

Haptische Benachrichtigungen durch Formveränderung



Quelle: Apple

Erhebungen und Strukturen sollen beweglich sein

In Cupertino beschäftigt man sich bereits seit etlichen Jahren mit diversen Möglichkeiten, die Nutzer von iPhone, Apple Watch und Mac mit haptischen Rückmeldungen auf bestimmte Vorgänge aufmerksam zu machen. Apple hat hierfür beispielsweise eigens die Taptic Engine entwickelt. Deren Fähigkeiten sind allerdings naturgemäß begrenzt. Die Entwicklungsabteilung des kalifornischen Konzerns denkt daher über ein revolutionäres Verfahren nach, das zahlreiche weitere Anwendungen erschließen könnte.In künftigen iPhones und anderen Geräten könnten haptische Rückmeldungen nämlich nicht mehr allein durch Vibrationen erfolgen, sondern zusätzlich auch durch Veränderungen der Form oder der Textur. Die entsprechenden Verfahren hat Apple jetzt durch ein Patent mit dem Titel Tactile outputs for input structures of electronic devices schützen lassen. In der Schutzschrift beschreibt der kalifornische Konzern diverse Anwendungsmöglichkeiten. Ein Trackpad beispielsweise könnte durch eine partiell auftretende rauere Oberflächenstruktur auf ein Bedienelement aufmerksam machen. Kleine Erhebungen in AirPods ließen sich für Navigationshinweise nutzen. In Keyboards kann die Technik in einzelnen Tasten eingesetzt werden.Apple zufolge wären derartige Rückmeldungen weniger ablenkend als Töne. Zudem könnten damit etwa Benachrichtigungen dauerhaft unaufdringlich signalisiert werden und daher nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Darüber hinaus wären sie von Dritten nicht wahrnehmbar, was in bestimmten Situationen von Vorteil ist. Das gilt insbesondere für Träger der Apple Watch, diese könnte Benachrichtigungen etwa durch Veränderungen der Struktur der Rückseite signalisieren. Denkbar ist Apple zufolge auch, dass sich die Erhebungen linear bewegen und so beispielsweise Richtungshinweise geben. Auch kreisförmige oder rotierende Signale sind möglich und könnten bestimmten Ereignissen oder Vorgängen zugeordnet werden. Ob Apple bereits Geräte entwickelt, welche mit der in der Schutzschrift beschriebenen Technik ausgestattet sind, ist nicht bekannt.