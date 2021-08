Neues Magic Trackpad: Designänderungen und USB-C-Kabel mit Textilummantelung

Stärker abgerundete Ecken



Vergleich: Die neue Variante (links) und das alte Modell (rechts)

USB‑C auf Lightning Kabel aus mit Textilummantelung

Apple hat außer dem neuen Magic Keyboard für Macs mit M1-Chip auch ein weiteres Eingabegerät aktualisiert: das Magic Trackpad (Apple Store: ). Während das Magic Keyboard mit Touch ID und das Grafik-Upgrade für den Mac Pro für große Medienresonanz sorgten, ging das neue Magic Trackpad etwas unter. Das dürfte daran liegen, dass es kaum Änderungen zum Vorgänger gibt. Bei genaueren Blick offenbaren sich aber dennoch einzelne Neuerungen, über die sich das Magic Keyboard von der alten Variante unterscheidet.Optisch gleichen sich das aktuelle Magic Trackpad und das Vorgängermodell sehr stark. Selbst wenn beide Eingabegeräte nebeneinanderliegen, müssen Nutzer genau hinschauen, um Unterschiede zu erkennen. Während die Abmessungen unverändert bleiben, hat sich an den Ecken des Geräts etwas getan. Das neue Magic Trackpad ist an den Eckbereichen etwas stärker abgerundet als das alte Modell.Stilistisch erinnert die Änderung an die Design-Unterschiede zwischen neuem und alten Magic Keyboard. Die gestern zum Verkauf freigegebene Apple-Tastatur mit integriertem Fingerabdrucksensor bietet an allen vier Ecken deutlich stärker abgerundete Tasten als das vorherige Modell ohne Touch ID. Der Unterschied ist vergleichsweise gering, fällt beim direkten Vergleich aber auf. Beim Magic Trackpad müssen Anwender bei der Gehäuseneuerung hin zu einer runderen Ästhetik noch genauer hinschauen, um sie zu sehen. Laut Datenblatt ist das neue Magic Trackpad zudem ein Gramm leichter als der Vorgänger.Was hingegen direkt auffällt: das neue USB‑C auf Lightning Kabel, das dem Magic Trackpad beiliegt. Das alte Modell verfügte über ein USB‑A auf Lightning Kabel. Darüber hinaus hat sich beim Material etwas getan. Das neue Kabel ist – ähnlich wie das Stromkabel des HomePod oder des iMac – textilummantelt. Das dürfte der Robustheit und Langlebigkeit zugute kommen.Das neue Magic Trackpad ist kompatibel mit bluetooth-fähigen Macs mit OS X 10.11 El Capitan (oder neuer) und iPads mit iPadOS 13.4 (oder neuer). Beim Preis hat sich verglichen mit dem alten Modell nichts verändert. Apple verlangt nach wie vor 135 Euro.