Apple aktualisiert den Mac Pro – aber keine neuen Prozessoren

Neue Grafikkarten im Mac Pro

AMD Radeon Pro W6800X, 32 GB VRAM, 5890 Euro

AMD Radeon Pro W6800X Duo, 64 GB VRAM, 11.040 Euro

AMD Radeon Pro W6900X, 32 GB VRAM, 6440 Euro

AMD Radeon Pro W6900X Duo, 64 GB VRAM, 13.340 Euro

Karten auch einzeln erhältlich

Alle verfügbaren Grafikkarten

Grafikkarte VRAM Aufpreis Radeon Pro 580X 8 GB Standard Radeon Pro W5500X 8 GB 230 Euro Radeon Pro W5700X 16 GB 690 Euro Zwei Radeon Pro W5700X 2x 16 GB 1.840 Euro Radeon Pro W6800X 32 GB 2.760 Euro Zwei Radeon Pro W6800X 2x 32 GB 5.980 Euro Radeon Pro W6900X 32 GB 6.440 Euro Zwei Radeon Pro W6900X 2x 32 GB 13.340 Euro Radeon Pro W6800X Duo 64 GB 5.290 Euro Zwei Radeon Pro W6800X Duo 2x 64 GB 11.040 Euro

Neben der vergleichsweise kleinen Ankündigung, nämlich der externen Tastatur mit Touch ID, gibt es auch noch ein etwas größeres Thema für die Apple-Welt. Apple hat nämlich wie erwartet den Mac Pro aktualisiert. In jüngsten Berichten hieß es, dass der leistungsfähigste Mac im Sortiment wohl erst Ende 2022 auf hauseigene Prozessoren umgestellt werden kann. Aus diesem Grund habe Apple die Entscheidung getroffen, der Intel-Version noch einmal etwas frisches Leben einzuhauchen. Im Vorfeld hatte man gemunkelt, dass Apple auf aktuelle Intel-Prozessoren setzt und der Baureihe somit ein großes Update spendiert. Dies ist allerdings nicht der Fall, wie man seit heute weiß. Zusätzliche Leistung gibt es zwar, jedoch nur an der Grafikfront.(Store: Apple konzentrierte sich beim aktualisierten Mac Pro nämlich auf neue Grafikkarten und nicht auf schnellere Prozessoren. So bietet Apple in der Konfigurations-Oberfläche mehrere neue Varianten an. Im Einzelnen sind dies:Die genannten Grafikkarten stehen nicht nur als "Build to Order"-Option, sondern bald auch einzeln zur Verfügung. Wer also einen aktuellen Mac Pro besitzt, kann die jeweiligen Modelle demnächst bestellen und der seit Ende 2019 verfügbaren Baureihe mehr Grafikpower einhauchen. Apple nennt zwei Benchmark-Ergebnisse in der Beschreibung. So heißt es, besagte Module arbeiten in DaVinci Resolve 23 Prozent schneller, in Octane X sollen es +84 Prozent sein. Eine W6800X bietet 16 Teraflops, eine W6900 22,2 Teraflops an Leistung ("Single Precision"). Unterstützt werden bis zu sechs 4K-Displays, drei 5K-Displays oder drei Pro Display XDR.Inklusive der neu vorgestellten Grafikoptionen stehen nun folgende Grafikkarten für den Mac Pro im Apple Store zum Kauf bereit:Ansonsten scheint es keine Änderungen zu geben. Vermutlich erlebte die Apple-Welt gerade aber die letzte wichtige Aktualisierung eines Intel-Macs. Bezüglich eines weiteren iMacs 27" mit Intel-Chips gab es nämlich keine Gerüchte.