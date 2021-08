Apple Watch Series 7: Neues Foto von Armband deutet auf größere Version hin

Kommt die 45-mm-Variante?

Alte Armbänder kompatibel

Wer eine neue Apple Watch bestellt, kann zwischen verschiedenen Optionen wählen – bei der Größe des Gehäuses sollten Anwender mit Bedacht vorgehen, schließlich lässt sich diese im Nachhinein nicht einfach ändern. Die Series 6 und das SE-Modell warten mit einer 40 sowie 44 mm großen Variante auf. Einzig die Series 3 ist auch kleiner zu haben: Hier haben Nutzer die Wahl zwischen einem Modell mit 38 und einem mit 42 mm, wenngleich der Kauf der Series 3 aufgrund der aus heutiger Sicht altbackenen Technik wohl nur in den wenigsten Fällen empfehlenswert ist. Nun verdichten sich die Gerüchte, dass beim nächsten Flaggschiff-Modell erneut andere Größenverhältnisse zum Zug kommen.Der Leaker DuanRui ist für zweierlei bekannt: Seine Prognosen gelten in aller Regel als recht treffsicher. Außerdem fallen seine Kommentare zu veröffentlichten Informationen, Fotos und dergleichen üblicherweise ziemlich lakonisch aus. Sein neuester Tweet stellt da keine Ausnahme dar: DuanRui weist auf ein Foto hin, das vermutlich ein Leder-Armband mit einem Aufdruck zeigt, wie er typisch für die Apple Watch ist. Die Größe ist indes neu: Das Armband soll für ein 45-mm-Modell gedacht sein. Der Leaker nennt auch explizit die „Apple Watch Series 7“.DuanRui verweist auf einen Nutzer der chinesischen Plattform Weibo, welcher das Bild zuerst online gestellt haben soll. Dass Apple an der Gehäusegröße schraubt, berichtet aber auch ein weiterer Leaker: So erklärte UnclePan unlängst, dass Cupertino eine Variante mit 41 und eine mit 45 mm auf den Markt bringen werde (siehe hier ). Auch das Design der Uhr könnte eine grundlegende Überarbeitung erfahren: Gerüchten zufolge soll die Formsprache an das kantige Auftreten der aktuellen iPhone-Baureihe erinnern. Der Kompatibilität mit alten Armbändern soll das jedoch keinen Abbruch tun: Die bestehenden Bänder finden wohl auch beim kommenden Flaggschiff-Modell Verwendung, so UnclePan.