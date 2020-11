Neues Feature nun auch hierzulande: Safari übersetzt ganze Internetseiten

Übersetzungen ganzer Internetseiten mit Safari

Arabisch

Chinesisch

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Portugiesisch

Russisch

Spanisch

Voraussetzungen

Im Juni dieses Jahres stellte Apple im Rahmen der WWDC neue Versionen der Betriebssysteme vor – das Unternehmen nahm sich ausführlich Zeit, um auf die spannendsten Features hinzuweisen. Einige Monate später sind viele der Funktionen noch immer nicht verfügbar: Entweder hat Apple deren Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt ( Anti-Tracking-Features ), oder sie stehen bereits Anwendern in ausgewählten Ländern zur Verfügung – dann gilt es entweder abzuwarten (Fahrradrouten in Apples Karten-Anwendung) oder einen Umweg zu bemühen („ Kritzeln “). Wie sieht es mit der Übersetzung von Inhalten auf Internetseiten aus? Dieses praktische Feature war in Deutschland bislang nur zu beobachten, wenn der Anwender „English“ als Gerätesprache aktivierte. Der Workaround sollte nun entfallen.Immer wieder möchten sich Nutzer Informationen beschaffen, die (noch) nicht in einer Sprache vorliegen, die der Anwender versteht – da kann es helfen, sich eines Add-ons zu bedienen, das die Übersetzung einer ganzen Internetseite vornimmt. Manche Browser bieten eine solche Funktion bereits nativ an – Safari macht da nicht länger eine Ausnahme. iOS sowie iPadOS 14 und macOS Big Sur halten eine Version von Apples Webbrowser bereit, die Übersetzungen aus folgenden elf Sprachen verrichtet:Nun findet sich diese Funktion auf immer mehr Geräten außerhalb der USA – darunter auch in Deutschland. Voraussetzung hierfür ist iOS/iPadOS 14.1 oder 14.2. Auf dem Mac muss Big Sur installiert sein – das aktuell noch in keiner finalen Version vorliegt. Mit dem Release Candidate kann unter Umständen bereits auf die Funktion zugegriffen werden – Apple scheint dieses Feature nur schrittweise freizuschalten. Anwender können auf das „aA“-Icon in der URL-Zeile tippen und finden dort gegebenenfalls den Menüpunkt „Website übersetzen ...“. Die Funktion befindet sich aktuell im Beta-Status.