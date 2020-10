iPad-Tipp: Handschrifterkennung für deutsche Texte aktivieren

Voraussetzungen

iPad (2018 oder neuer)

iPad mini (2019)

iPad Air (2019 oder neuer)

iPad Pro (alle Modelle)

Vorgangsweise

Kommt die neue Version eines Betriebssystems, dann ist die Aufregung zumeist groß: Neben einigen Bugs, die sich eingeschlichen haben, gibt es natürlich auch eine Vielzahl an neuen Funktionen, die ausprobiert werden wollen. Unglücklicherweise kommt es vermehrt vor, dass das eine oder andere Feature nur in ausgewählten Ländern verfügbar ist – so suchen Anwender die Umsehen-Funktion oder fahrradtaugliche Routen in der Karten-App nach wie vor vergeblich. Eine weitere Funktion, die mit iPadOS 14 ihren Weg auf das Tablet fand, ist „Scribble“ (auf Deutsch: „Kritzeln“): iPad-Nutzern ist es so möglich, handschriftliche Eingaben mit dem Apple Pencil zu tätigen und diese automatisch in Text umwandeln zu lassen. Offiziell funktioniert das bislang lediglich mit englischen und chinesischen Tastaturen – mittels eines kleinen Kniffs ist die Funktion aber auch mit deutschen Eingaben kompatibel.Um Kritzeln überhaupt verwenden zu können, müssen sowohl Hard- als auch Software unterstützt werden: Es bedarf also eines iPads, das mit dem Apple Pencil kompatibel ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Stift der ersten oder zweiten Generation handelt. Ebenfalls vonnöten ist iPadOS 14. Folgende Tablets kommen für den Einsatz infrage:Um das Feature nun auch für deutsche Eingaben zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: Tippen Sie auf die App „Einstellungen“, wählen Sie dort den Menüpunkt „Allgemein“ und anschließend „Sprache & Region“ aus.Tippen Sie auf „Sprache hinzufügen“ und entscheiden Sie sich im nun folgenden Auswahldialog für „English (US)“.Nun können Sie in den Menüpunkten auf der linken Seite die Option „Apple Pencil“ antippen und „Kritzeln“ aktivieren. Dieser Punkt bleibt aktiviert, Sie können also ohne Weiteres in den Einstellungen wieder auf „Deutsch“ wechseln und müssen nicht befürchten, das Feature nicht mehr nutzen zu können. Es ist Ihnen nun möglich, handschriftliche Eingaben auch auf Deutsch zu verfassen und zu Text zu konvertieren.