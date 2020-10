Bericht: iPhone 12 Pro wesentlich begehrter als von Apple angenommen

Lange Wartezeiten auf das iPhone 12 Pro

LiDAR-Chips stark nachgefragt

Zwei Modelle der aktuellen iPhone-Baureihe sind bereits käuflich zu erwerben: das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro. Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen fallen diesmal nicht allzu groß aus, selbst preislich liegen „nur“ zirka 250 Euro zwischen den beiden Geräten – wenn sich der Anwender mit 64 GB beim iPhone 12 beziehungsweise 128 GB Speicher bei der Pro-Version zufriedengibt. Beim Vorgänger lagen noch 100 Euro mehr zwischen dem Pro-Modell und der regulären Variante. Damit weckt das iPhone 12 Pro wohl das Interesse vieler Neukunden – womöglich in einem stärkeren Ausmaß, als Apple eingeplant hat.Wer sich aktuell für ein iPhone 12 Pro entscheidet, muss lange Lieferzeiten in Kauf nehmen – manche Konfigurationen strapazieren die Geduld des Kunden über Gebühr, kommen diese doch erst in fünf Wochen beim Käufer an. Wer es auf ein Pro-Modell abgesehen hat, legt zumeist großen Wert auf die verbaute Kamera: So sehen beispielsweise Porträt-Bilder im Nachtmodus ungleich besser aus als beim iPhone 12 ohne Namenszusatz. Das lässt sich vor allem auf ein Bauteil zurückführen: Der LiDAR-Scanner ist ausschließlich den Pro-Modellen vorbehalten und sorgt unter anderem für eine schnelle und genaue Fokussierung.Nun berichtet DigiTimes von Apples erhöhtem Bedarf nach sogenannten „VCSEL-Chips“, die fester Bestandteil des LiDAR-Scanners sind. DigiTimes beruft sich auf Quellen in der taiwanischen Lieferkette, die von einer erhöhten Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro berichten. Das Modell sei vor allem in den Vereinigten Staaten sehr beliebt – und Apple komme mit der Produktion der Geräte nicht ganz hinterher. So behaupte der in Taiwan ansässige Zulieferer Win Semiconductor, dass das Geschäftsergebnis des Unternehmens aufgrund des gestiegenen Bedarfs an VCSEL-Chips im vierten Quartal besser sein werde als im Quartal davor. Apple habe mehr Einheiten des iPhone 12 vorproduziert – und sei von der starken Nachfrage nach dem Pro-Modell überrascht worden, so der Bericht.