Neues Apple TV mit neuer Fernbedienung? Hinweise verdichten sich

Codename deutet auf neue Apple-Remote hin

Auch tvOS enthält Hinweise

Als Apple die vierte Generation des Apple TV anno 2015 auf den Markt brachte, überraschte das Unternehmen aus Cupertino nicht nur mit dem neuen Betriebssystem tvOS inklusive App Store – auch die Fernbedienung war eine Neuentwicklung. Während sich Nutzer schnell mit der neuen Bedienoberfläche anfreundeten, ging die Meinung zur Siri Remote auseinander. Bis heute zählt die Touch-Fernbedienung zu den umstritteneren Produkten aus Cupertino.Entsprechend gibt es seit längerer Zeit Gerüchte, wonach Apple zusätzlich zu einem neuen Apple TV abermals eine neue Fernbedienung präsentieren möchte. 9to5mac zufolge gibt es jetzt abermals Hinweise auf die runderneuerte Fernbedienung.Nachdem Apple die Siri Remote im Jahr 2015 veröffentlichte, gab es bereits eine Aktualisierung des Eingabegeräts – allerdings nur eine kleine. Nachdem sich viele Nutzer darüber beschwert hatten, dass sie die Ausrichtung der Remote nicht ertasten können und es daher oft zu Fehleingaben komme, ergänzte Apple schließlich einen weißen Rahmen um den Menübutton – dieser soll die visuelle und haptische Orientierung vereinfachen.Für die neue Remote soll Apple jedoch große Neuerungen planen. Der Bericht von 9to5mac nennt zwar keine Details zu potenziellen Features des Siri-Remote-Nachfolgers, dafür aber den von Apple verwendeten Codenamen des Produkts: „B519“. Zum Vergleich: Die aktuelle Siri Remote trägt die Apple-interne Bezeichnung „B439“. Der zahlenmäßige Sprung nach oben deutet auf größere Änderungen hin.Schon letzte Woche tauchten konkrete Informationen zu einer neuen Fernbedienung aus Cupertino auf. In der aktuellen Entwickler-Beta von tvOS 14.5 ist der Begriff „Siri Remote“ nicht mehr zu finden. Stattdessen wird von „Apple TV Remote“ gesprochen. Zwar nutzte Apple die Bezeichnung schon zuvor für Länder, in denen die Fernbedienung den Apple-Sprachassistenten nicht unterstützt, doch bei der neuen Beta findet sich der Eintrag „Apple TV Remote“ für alle Regionen – also auch für Länder, in denen Siri verfügbar ist. All das deutet auf eine neue Generation der Fernbedienung hin, die höchstwahrscheinlich gemeinsam mit einem neuen Apple TV auf den Markt kommt.