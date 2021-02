Apple TV: Kommende Fernbedienung mit Gestensteuerung für Fernseher, AV-Receiver & Co.?

Neues Verfahren für Universalfernbedienungen



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Gesten zur Auswahl des gewünschten Geräts

Drahtlose Entfernungsmessung und Sensoren

Apples Entwicklungsabteilung beschäftigt sich offenbar intensiv mit möglichen Verbesserungen der Fernbedienung des Apple TV. Gleichzeitig denken die Mitarbeiter über erweiterte Features nach, die das kompakte Gerät zum komfortablen Universalcontroller aufwerten sollen. Dabei könnte eine innovative Gestensteuerung zum Einsatz kommen.Universalfernbedienungen gibt es seit langer Zeit in Hülle und Fülle sowohl für große als auch kleine Geldbeutel. Gemeinsam ist nahezu allen Geräten, dass die Auswahl des jeweils zu steuernden Fernsehers, Lautsprechersystems oder AV-Receivers mithilfe spezieller Tasten oder eines Touchscreens erfolgt. Das erfordert eine gewisse Größe, ein kompaktes Design wie etwa jenes der Siri Remote des Apple TV ist daher kaum zu realisieren. Apple hat sich ein Verfahren patentieren lassen, das dieses Problem auf neuartige Art und Weise lösen soll.Die Schutzschrift , welche jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht wurde, trägt den Titel "Controlling electronic devices based on wireless ranging". Apple beschreibt darin eine spezielle Gestensteuerung zur Auswahl des von der Fernbedienung zu kontrollierenden Geräts. Der Grundgedanke: Anstatt eine Taste zu betätigen, zielt der Nutzer beispielsweise mit einer zukünftigen Siri Remote auf den Fernseher, die Soundbar oder die Streamingbox. Weitere Gesten wie Vorwärts-Rückwärts-Bewegungen oder Drehungen könnten dann etwa Programmwechsel veranlassen, die Lautstärke variieren oder auch die Lichtstimmung im Raum ändern.Apples Beschreibung zufolge kommt dabei eine Kombination verschiedener Techniken zum Einsatz. Die Auswahl des zu bedienenden Geräts könnte laut der Patentschrift durch eine drahtlose Entfernungsmessung ("wireless ranging") in Verbindung mit der horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Fernbedienung erfolgen. Diese verfügt hierfür über diverse bereits von Smartphones bekannte Bauteile, etwa ein Gyroskop, einen Kompass oder einen Beschleunigungssensor. Auf diese Art und Weise lässt sich Apple zufolge eine Vielzahl von Geräten mit einer zukünftigen Siri Remote bedienen, neben Fernsehern und Lautsprechern auch Computer, Monitore und Haushaltsgeräte sowie sogar Objekte in einer Virtuellen Realität. Ob der iPhone-Konzern bereits eine Fernbedienung mit dieser Technik entwickelt, ist nicht bekannt.