Neues Apple TV im nächsten Jahr? Gaming-Fokus und neue Fernbedienung geplant

Die Stagnation des Apple TV

Nächstes Apple TV mit Gaming-Fokus und neuer Fernbedienung

Die Gerüchte über ein neues Apple TV in diesem Jahr hielten sich eine lange Zeit. Doch als das Unternehmen aus Cupertino Mitte Dezember die AirPods Max statt einer neuen Generation der Set-Top-Box präsentierte, war klar: 2020 wird es nichts mehr mit einem aktualisierten Apple TV. Trotzdem soll das Unternehmen nach wie vor eine neue Variante planen. Zu den Features gehören Bloomberg zufolge ein neuer Prozessor, eine Fernbedienung mit neuem Design und ein stärkerer Fokus auf den Gaming-Bereich.Bloomberg-Journalist und Apple-Insider Mark Gurman geht in seinem aktuellen Beitrag auf die Zukunft des Apple TV ein. Gurman zeigt sich verwundert darüber, dass Apple für das Weihnachtsgeschäft nicht längst ein neues Apple TV veröffentlicht hat. Insbesondere die steigenden Nutzerzahlen von Videostreaming-Diensten und klassischen Fernsehsendern angesichts der Corona-Pandemie hätten für Apple Motivation genug sein müssen, die zuletzt vor über drei Jahren aktualisierte TV-Box zu erneuern.Vor allem wegen der funktionsreichen sowie preisgünstigeren Konkurrenz rund um Google, Amazon und Co. sei die Stagnation beim Apple TV nicht nachvollziehbar. Da Apples Streamingservice TV+ und AirPlay 2 längst bei Drittanbieter-Fernsehern verfügbar sind, verliere das Apple TV zudem mehr und mehr die Alleinstellungsmerkmale. Apple gerate zunehmend in Zugzwang, um den Anschluss zur Konkurrenz nicht zu verlieren.Gurmans Prognose für die Zukunft ähnelt den Gerüchten, die es zuvor schon zum nächsten Apple TV gab. Leistungsmäßig sei ein deutlicher Sprung zu erwarten. Wie groß dieser ausfällt, bleibt abzuwarten. Gerüchte nannten aufgebohrte Varianten des A12- oder A14-Chips. Wegen des Gaming-Fokus erscheint letztere Variante am wahrscheinlichsten. Zum Vergleich: Das Apple TV 4K setzt auf den A10X Fusion (2017). Ob das neue Apple TV eine ernsthafte Konkurrenz für Konsolen wird, bleibt abzuwarten. Frühere Berichte nannten bereits einen im Lieferumfang befindlichen Gamecontroller als mögliches Feature.Apropos Eingabegerät: Auch bei der Fernbedienung der Set-Top-Box soll sich etwas tun. Die aktuelle und oft kritisierte Touch-Remote wird laut Gurman von einem neuen Modell abgelöst. Was Apple optisch, haptisch und funktional ändert, geht aus dem Bericht nicht hervor.