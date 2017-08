Neues Apple Datacenter für 1,3 Milliarden US-Dollar geplant

Der Aufbau und Ausbau der Apple-eigenen Rechenzentren nimmt kein Ende, um den steigenden Bedarf von Cloud-Kapazitäten durch Apple-Dienste gerecht zu werden. Apple betreibt bereits in Dänemark (Viborg), North Carolina (Maiden), Nevada (Reno) und Oregon (Prineville). Bislang bekannt waren Pläne für ein zweites Rechenzentrum in Dänemark (Aabenraa) und das sich verzögernde Rechenzentrum in Irland (Athenry). Nun hat Apple ein weiteres Rechenzentrum in den USA angekündigt.Insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar will Apple in den Aufbau eines Rechenzentrums in Iowa investieren . Das bei Des Moines gelegene Datacenter soll 2020 in Betrieb gehen und wird damit die Zahl der Apple-eigenen Rechenzentren auf sieben Standorte erhöhen. Wie in den anderen Fällen soll die Stromversorgung des Datacenters vollständig aus erneuerbaren Energien erfolgen, in diesem Fall hauptsächlich aus Windenergie, um die negativen Auswirkungen des Baus auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.Das Rechenzentrum soll für laut Apple vor allem für iMessage, Siri und den App Store zum Einsatz kommen, aber bei Bedarf natürlich auch Kapazität für andere Apple-Dienste liefern. Zusätzlich zum Aufbau den Rechenzentrums wird Apple auch nochmal 100 Millionen US-Dollar zu einem Public Improvement Fund unter Verwaltung der Stadt Waukee beitragen, welcher der Finanzierung regionaler Verbesserungen dienen soll. Apple geht davon aus, dass der Aufbau des Rechenzentrums allein 550 Jobs im Baugewerbe generieren wird.