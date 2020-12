Neuerungen in iOS 14.4: Vor allem der HomePod mini profitiert

Im Zentrum von iOS 14.4: Handoff mit dem HomePod mini

iPhone reagiert auf Nähe

Weitere Features

Die finale Version von iOS 14.3 ist erst wenige Tage alt – und merzt ärgerliche Bugs aus. Außerdem bietet das letzte Update die Unterstützung für AirPods Max, den Abo-Service Fitness+ sowie für ProRAW. Auch bei Safari, der Health- und der Wetter-App geizt Apple nicht mit Neuerungen. iOS 14.4 wartet im gegenwärtigen Beta-Status mit weit weniger neuen Features auf, bringt aber vor allem für Besitzer eines HomePod mini einige Annehmlichkeiten mit sich.Mit der gestrigen Veröffentlichung der ersten Beta von iOS 14.4 arbeitet Apple wenig überraschend einmal mehr an Fehlerbehebungen – außerdem versucht das Unternehmen, ein Versprechen einzulösen, welches das Unternehmen den Käufern eines HomePod mini gab: Dieser sollte mit neuen Handoff-Funktionen vermehrt Gebrauch vom U1-Chip machen – Apple erklärte, diese Funktion bis Ende des Jahres nachreichen zu wollen. Der Release der finalen Version wird aber noch einige Wochen auf sich warten lassen – und damit auch das angekündigte Handoff-Feature, das im Zentrum des aktuellen Beta steht.Apples U1-Chip ist gegenwärtig nur in wenigen ausgewählten Geräten zu finden – laut Cupertino ermögliche dieser ein „räumliches Bewusstsein“. Das neueste Produkt mit dieser Technologie ist der HomePod mini – der reguläre HomePod muss auf dieses Feature hingegen verzichten. Wird ein iPhone, das Musik abspielt, an den HomePod mini gehalten, so lässt sich diese über den Smartspeaker wiedergeben – und umgekehrt. Auch Anrufe lassen sich auf diese Weise an den HomePod mini „weiterreichen“.Mit iOS 14.4 wurde diese Funktion deutlich aufgewertet: Der smarte Lautsprecher erkennt, wenn sich ein iPhone mit U1-Chip (iPhone 11 und 12) nähert – und reagiert mit einem haptischen Feedback darauf. Ein Banner auf dem Display des iPhones erscheint – und wird größer, je geringer die Entfernung zum HomePod mini ausfällt. In unmittelbarer Nähe zum Lautsprecher ploppt eine neue Benutzeroberfläche mit Steuerelementen für die Musikwiedergabe auf. Voraussetzung hierfür ist neben den oben genannten iPhone-Modellen ein HomePod mini mit der OS-Version 14.4, deren Beta nur ausgewählten Testern zur Verfügung steht.Weitere Neuerungen halten sich eher in Grenzen: Mit der Shortcuts-App lässt sich nun auch der Parallax-Effekt von Hintergrundbildern schnell ein- und ausschalten. VoiceOver erhielt einige Verbesserungen und soll künftig die Interaktion mit einer App per Stimmerkennung deutlich ausbauen. Weitere neue Features sind aktuell nicht bekannt.