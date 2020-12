iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4, watchOS 7.3 – Apple gibt erste Beta frei

Neuerungen unbekannt

Erwartete Zeitplanung

Übersicht: Aktuelle Betas

tvOS 14.4, Beta 1, Build: 18K5780c (16.12.2020)

iOS 14.4 Beta 1, Build: 18D5030e (16.12.2020)

iPadOS 14.4 Beta 1, Build: 18D5030e (16.12.2020)

watchOS 7.3 Beta 1, Build: 18S5780d (16.12.2020)

In der kommenden Woche beginnt auch bei Apple die Weihnachtspause – ab Mittwoch sind die Entwicklungsabteilungen in den Ferien, der Entwicklerbereich ist ab dann ebenfalls für einige Tage geschlossen. Nachdem Anfang der Woche ein ganzer Schwung an Software-Updates erschien, hat Apple noch vor der ruhigen Weihnachtszeit eine neue Betarunde ins Leben gerufen. Ab sofort steht nämlich die erste Entwicklerversion von iOS 14.4 zur Verfügung, zeitgleich verteilt Apple auch Builds von iPadOS 14.4, tvOS 14.4 sowie watchOS 7.3. macOS 11.2 fehlt aber bislang.Wie so oft gibt es zu Anfang einer Betaphase keine Informationen, welche Änderungen für das Systemupdate zu erwarten sind. Erst kurz vor der allgemeinen Freigabe veröffentlicht Apple normalerweise die Release Notes. Sofern Änderungen in der Beta auftauchen, werden wir diese Meldung entweder aktualisieren oder alle Neuerungen in einem gesonderten Artikel zusammenfassen. Im Falle von watchOS und tvOS nennt Apple ohnehin höchst selten konkrete Änderungen, sondern spricht nur allgemein von Stabilitäts- und Performance-Verbesserungen.Zwischen der ersten und der zweiten Beta dürfte einige Zeit verstreichen – frühestens in der ersten oder zweiten Januarwoche ist mit der zweiten Testversion zu rechnen. Bis dann die finale Version erscheint, wird es also aller Wahrscheinlichkeit nach Februar. macOS Big Sur hat Apple zwar am heutigen Abend nicht aktualisiert, wie aber gerade erst berichtet laufen die internen Tests auf Hochtouren (siehe: ). Man kann davon ausgehen, dass die Betaphase von macOS 11.2 ebenfalls in diesen Tagen beginnt.Im Entwicklerbereich führt Apple die folgenden Testversionen auf, angegeben sind wie immer Buildnummer sowie Datum er Veröffentlichung.