Neuer YouTube-Clip für iPhone Xs (Max): Alles wird riesig

Alles so groß wie nie zuvor

Video-Tutorials für die Apple Watch Series 4

Apple hat vor wenigen Wochen mit dem iPhone Xs Max das bislang größte hauseigene Smartphone-Display präsentiert. Mit dem Aspekt der Größe kokettiert das Unternehmen entsprechend auch im neuesten Werbespot für das iPhone Xs und iPhone Xs Max, den Apple auf YouTube veröffentlichte.Der etwas mehr als eine Minute lange Clip „iPhone Xs — Growth Spurt“ zeigt Leute in den unterschiedlichsten Situationen, die mit ihrem neuen iPhone Fotos von Menschen, Tieren und Gegenständen machen. Die verschiedenen Szenen haben eines gemeinsam: Sobald der Nutzer die iPhone-Kamera auf das Motiv richtet, wächst es plötzlich stark an.Egal, ob ein Mädchen ihre Katze fotografiert, Eltern die ersten Schritte ihres Nachwuchses per iPhone festhalten oder Hochhäuser in noch größere Höhen schießen: iPhone Xs und iPhone Xs Max sorgen in der jeweiligen Umgebung für rasantes Wachstum.[banner]Auch innerhalb von Apps werden Charaktere und Dinge plötzlich größer. Die Titelfigur von Super Mario Run etwa ist auf einmal ein unbesiegbarer Riese. Zudem erhöht sich in einer Golfübertragung der Umfang des Balles so stark, dass er nicht mehr in das eigentlich für ihn vorgesehene Loch passt.Zusätzlich zum neuen iPhone-Spot gibt es auf Apples YouTube-Kanal seit letzter Woche auch drei Tutorial-Clips für Funktionen der Apple Watch Series 4. Die Videos veranschaulichen, wie Nutzer über die Uhr Kontakte anrufen, den Puls messen und die Activity Competition starten können.