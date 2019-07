Neuer Wi-Fi-Standard mit 6 GHz-Frequenzband: Warum Apple sich dafür einsetzt

Apples Lobbyarbeit bei der FCC

Motivation hinter Apples 6 GHz-Vorstoß

Apple setzt sich gemeinsam mit anderen Branchengrößen bei der US-Kommunikationsbehörde Federal Communications Commission (FCC) für einen Wi-Fi-Standard mit 6 GHz-Frequenzband ein. Die Technologie würde neue Arten von Kurzstrecken-Übertragungen für tragbare VLP-Geräte (Very Low Power) ermöglichen.Den Spezifikationen zufolge handelt es sich vorrangig um Einsatzzwecke, die über eine Entfernung von weniger als drei Metern funktionieren – entsprechend beschränkt sich die hauptsächliche Nutzung auf Innenbereiche von Gebäuden und Fahrzeugen. Die Einsatzzwecke gestalten sich vielfältig. Neuartige Augmented-Reality-Geräte könnten von den neuen Wi-Fi-Möglichkeiten ebenso profitieren wie Smartphones, Tablets und Laptops.Vertreter von Apple, Qualcomm, Microsoft, HP, Google und Facebook trafen sich dem Bericht zufolge letzte Woche mit Offiziellen der Federal Communications Commission. Während des Vortrags der Tech-Riesen vor den Behördenmitarbeitern wurden diverse Folien gezeigt, die die Vorzüge des neuen Wi-Fi-Standards untermalen sollten.Die Unternehmen argumentieren, dass sich das 6 Ghz-Frequenzband insbesondere für „Ultra High Performance Applications“ eigne. Dazu gehören beispielsweise mobile Lösungen für Augmented und Virtual Reality, darunter entsprechende Headsets. Auch das datenintensive UHD-Video-Streaming würde von dem neuen Standard profitieren. Hochleistungs-Tethering etwa zwischen Smartphone und Notebook ist ebenso ein potenzielles Anwendungsfeld.Zusätzlich ist von „In-Vehicle Entertainment“ die Rede. Bei der letztgenannten Variante geht es unter anderem um Unterhaltungssysteme in Autos, die Daten mit den Endgeräten der Nutzer austauschen oder sich darüber steuern lassen.Alle beteiligten Tech-Firmen haben – je nach Produktportfolio des Unternehmens – unterschiedliche Motivationen für die Lobbyarbeit zugunsten der 6 GHz-Netzwerklösung. Apple etwa soll an verschiedenen AR-Produkten am arbeiten sein, die bislang aber noch keine Marktreife erlangt haben. Auch Apples CarPlay-Plattform könnte ein Nutznießer von der schnellen Wi-Fi-Lösung sein, ebenso wie bestimmte Anwendungen im Zusammenhang mit Apples Auto-Abteilung „Project Titan“.