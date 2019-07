Apple-Patent: AR-Headset mit Gestenerkennung

Nutzer-Interaktion mit AR-Elementen

Hat Apple AR-Brille aufgegeben?

Apple soll die Entwicklung einer AR-Brille zwar kürzlich eingestellt haben, doch ein neuveröffentlichtes Patent lässt auf ein nach wie vor bestehendes Interesse in Cupertino an AR-Headsets schließen. Die Patentbeschreibung nennt ein „Mixed Reality System“, das über ein am Kopf des Nutzers befestigtes Display funktioniert. Konkret könne es sich dabei beispielsweise um ein Headset, einen Helm oder eine Brille handeln. Das System ermögliche mit virtuellen Inhalten angereicherte 3D-Ansichten der Umgebung, in der sich der Nutzer befindet.Das Augmented-Reality-Headset erfasst die Umgebung des Anwenders über eine Reihe von Kameras, die in alle Himmelsrichtungen orientiert sind, so das Patent . Nutzer sehen die Aufnahmen des Geräts auf dem vor den Augen befindlichen Display – samt virtuellen AR-Elementen. Anwender können mit der dargestellten Umgebung interagieren. Die im Gerät integrierten Sensoren erkennen zudem Aktionen des Nutzers, darunter Augen- und Kopfbewegungen sowie Handgesten. Mit den entsprechenden Kontrollgesten könnte der Anwender unter anderem die virtuellen AR-Inhalte der Umgebung bedienen.Gerüchte über eine AR-Brille von Apple kursieren schon seit Jahren. Indizien dafür gab es genug. Das Unternehmen kaufte etwa den Hersteller von AR-Brillengläsern, entsandte Mitarbeiter zu entsprechenden Fachmessen und veröffentlichte passende Stellenausschreibungen. Auch diverse Optik-Patente wurden angemeldet.Apple soll die Entwicklung inzwischen zumindest vorerst abgebrochen haben, so eine Meldung. Es bestehe aber die Chance, dass das Unternehmen die Arbeit an der AR-Brille in Zukunft wieder aufnimmt. Über die Gründe für den vorläufigen Rückzug gibt es nur Spekulationen, darunter technische Probleme und mangelnde Markttauglichkeit.