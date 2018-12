Neuer Werbespot zum iPhone XR: Color Flood

Einigen Berichten nach blieb der Absatz des iPhone XR hinter den Erwartungen von Apple zurück. Ein Indiz, dass die Meldungen stichhaltig sein könnten, liefert Apple selbst: Apple bewarb vor kurzem das iPhone XR per Push-Mittelung an alle Kunden, die die Apple-Store-App installiert haben – ein ungewöhnlicher Schritt für den Konzern. Ferner war kürzlich auf der Apple-Webseite zum iPhone XR zu lesen, dass man das neue Smartphone bereits für 449 Dollar erwerben könne – hinter einem kleinen Sternchen verbirgt sich aber die Information, dass dies nur zutrifft, wenn man ein iPhone 7 Plus in Zahlung gibt.Apple hat nun einen neuen, aufwändigen Werbefilm zum iPhone XR über den eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht: Color Flood. In dem Spot wird eine ansonsten menschenleere Stadt durch eine Menschenmasse in den iPhone-XR-Farben förmlich überrannt.Der Werbespot endet mit dem Statement "Make room for color" und hebt am Schluss den Liquid-Retina-Bildschirm des iPhone XR hervor. Als Hintergrundmusik dient "Come Along" von Cosmo Sheldrake.