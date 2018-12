Apple intensiviert Push-Werbung – obwohl es für Drittanbieter nicht erlaubt ist

Zweimal Push-Werbung im Dezember

Werbe-Verbot per Push gilt nur für andere?

Apple experimentiert offensichtlich derzeit damit, einen Werbekanal intensiver zu verwenden, der zuvor nur sehr selten zum Einsatz kam. So erhielten Nutzer in diesem Jahr mehrfach Produktinformationen als Push-Meldungen. Zur Veröffentlichung großer Systemupdates verschickt Apple derlei Nachrichten bereits seit geraumer Zeit und weist auf wichtige neue Funktionen hin. Allerdings entdeckte Apple die Push-Mitteilungen auch zunehmend für konkrete Produktwerbung.Mehreren Berichten zufolge suchte Apples Marketing-Team nach Wegen, um die angeblich schwächelnden Verkaufszahlen des iPhone XR anzukurbeln. Neben regelmäßig wechselnden Beschreibungen auf den Produktseiten nutzte Apple auch den reichweitenstarken Push-Kanal. Wie viele Nutzer die Nachricht erhielten, alte iPhones bequem in Zahlung geben zu können, ist unbekannt. Allerdings dürfte die Push-Meldung viele Millionen Anwender mit installierter Store-App erreicht haben. Apple wählte eine typische Formulierung, wie man sie aus den Werbe-Newslettern kennt – bewegte aber höchstwahrscheinlich weitaus mehr Empfänger als im Falle des Mail-Versands dazu, weitere Informationen aufzurufen.Auch die Musik- und TV-Apps waren in diesem Monat gleich zweimal Werbebotschaft-Übermittler. Zunächst ließ Apple via TV-App verkünden, dass eine neue Episode von Carpool Karaoke erschienen sei. Die Push-Meldung erreichte gemäß zahlreicher Beschwerden auf Twitter viele Anwender, die sich gar nicht für das Format interessieren – Apple setzte also wohl nicht auf ausgefeiltes Nutzer-Targeting. In dieser Woche ließ Apple nun US-Kunden von Apple Music wissen, sie können den Dienst fortan auf den Echo-Baureihen von Amazon verwenden. Dies ist unter anderem auch deswegen bemerkenswert, da Apple direkt Konkurrenzprodukte zum HomePod bewirbt.Wer derlei Benachrichtigungen gar nicht empfangen möchte, kann diese ganz einfach in den Systemeinstellungen unter "Mitteilungen" deaktivieren. Dort befindet sich eine Liste aller Apps, die Push-Mitteilungen zustellen können. Etwas kritisch an der ganzen Angelegenheit ist, dass Apple es Drittanbietern untersagt, Werbung per Push zu versenden. Offensichtlich trifft diese Einschränkung nicht auf Apples eigene Apps zu – auch wenn sich einige der angeführten Beispiele noch als "Produktinformation" beschreiben lassen, ist zumindest die iPhone-Meldung nichts anderes als Werbung. "To send unsolicited messages to customers" ist gemäß App Store Guidelines, Section 4.5.3, aber eigentlich verboten.