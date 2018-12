iPhone XS & XR: Deutlich weniger Marktanteile als iPhone X und 8 nach Marktstart

Bei der Vorstellung des iPhone X Ende 2017 sagten viele dem neuen Modell keine rosige Zukunft voraus. Vorrangig wurde der hohe Preis von mehr als 1.000 Dollar als Grund genannt, warum viele Analysten das Modell nach der Präsentation als Fehlschlag abtaten. Im letzten Jahr glänzte Apple dennoch mit hohen Umsätzen und Verkaufszahlen beim iPhone – besonders durch das iPhone X konnte der durchschnittliche Verkaufspreis und die Marge angehoben werden.In diesem Jahr geht Apple mit dem iPhone XS, XS Max und XR ins Rennen. Anders als in letzten Jahr erschienen zuerst die teureren XS-Modelle mit OLED-Display, einige Wochen darauf das günstigere, mit LCD ausgestattete iPhone XR. Während die ersten Marktanalysen zum Verkaufsstart des iPhone XS positiv ausfielen, häuften sich in den vergangenen Wochen die Berichte , dass die Verkaufszahlen des iPhone XR hinter den Erwartungen zurückbleiben. Mixpanel erhebt über eingebettete Frameworks in Apps wie auch über Analysecode auf diversen Webseiten Daten über den Smartphone- und Tablet-Markt. Diesen Daten von Mixpanel nach bleiben die Marktanteile des iPhone XS und XR deutlich hinter den im Jahr 2017 vorgestellten Modellen (iPhone 8 und X) zurück:Besonders gut ist in den Graphen zu erkennen, wie schnell sich das iPhone X nach dem Verkaufsstart Marktanteile sicherte. Während das iPhone XR Anfang Dezember gerade einmal knapp 2 Prozent Marktanteil erreichte, kam das iPhone X zum selben Zeitpunkt im Jahr 2017 bereits auf knapp 5 Prozent – obwohl das iPhone XR früher auf den Markt kam und deutlich günstiger ist. Das iPhone XS und XS Max erreichen mit ungefähr jeweils 2,5 Prozent Marktanteil dieselbe Verbreitung wie das iPhone 8 und 8 Plus nach dem Marktstart.Apple scheint sich wohl der Verkaufslage bewusst zu sein und experimentierte mit verschieden teils irreführenden Titelzeilen auf der iPhone-XR-Produktseite, um die Verkäufe anzukurbeln. So war dort kurze Zeit zu lesen, dass man das iPhone XR bereits für 449 Dollar erstehen könne – hinter einem kleinen Sternchen verbirgt sich die Aussage, dass dieser Preis nur bei Inzahlungnahme eines iPhones der Vorgängergeneration gilt.