Neuer Bug verhindert alternative Browser- und Mail-Apps als Default-Anwendung

Ob Mail oder Safari: Apple lässt Alternativen zu

Apple ersetzt alten Bug mit einem neuen

iOS und iPadOS 14 bieten eine Funktion, die für Anwender überraschend kam: Erstmals lassen sich auf den mobilen Betriebssystemen andere Browser und Mail-Anwendungen als Default-Einstellung konfigurieren – denkbar ist, dass Apple mit diesen neuen Optionen kartellrechtlichen Überprüfungen zuvorkommen wollte. Allerdings scheinen Apples Entwickler diesem Feature nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken – in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Problemen damit. Nun wurde ein neuer Bug bekannt, der Anwendern wohl öfters begegnen wird.Einen Standard-Browser und -Mail-Client einzustellen, ist keine große Sache: Die entsprechende Anwendung muss zuerst heruntergeladen werden, anschließend findet sich in den Einstellungen eine solche Option: Nicht alle Browser- und Mail-Apps eignen sich für den Einsatz als Default-Anwendung, die meisten prominenten Programme sind aber dabei: Neben Chrome zeigen sich auch Firefox, Microsoft Edge und Outlook sowie DuckDuckGo mit dieser Einstellung kompatibel.Allerdings zeigte sich in der Vergangenheit, dass sich Apps von Drittanbietern zwar als Standard-Anwendung einsetzen ließen – einen Neustart überlebte diese Konfiguration aber nicht. So mussten Nutzer nach jedem Reboot des Geräts einmal mehr in die Systemeinstellungen gehen – was für Betroffene mehr als ärgerlich war. Apple hat diesen Bug mittlerweile behoben – und durch einen neuen ersetzt: So bestätigt The Verge , dass ein Update einer Default-App dasselbe Verhalten nach sich zieht: Taucht also ein Update der betreffenden Browser- oder Mail-Anwendung im App Store auf und der Anwender stößt dieses an, so ist sie nicht länger die Default-App – und dem Nutzer bleibt nichts anderes übrig, als einmal mehr die Einstellungen zu bemühen. Eine Lösung für dieses Problem gibt es bislang nicht: Entweder aktualisieren Anwender entsprechende Apps nicht mehr – oder sie warten auf ein System-Update. Noch ist nicht klar, ob Apple in der neuesten Beta von iOS und iPadOS 14.2 für Abhilfe gesorgt hat.