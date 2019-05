Neuer 23,7-"-Monitor LG UltraFine für Mac im Apple Online Store erhältlich

LG UltraFine 4K für Mac

Der neue Monitorist nun auch in Apples Online-Store gelistet. Das Gerät war vorher bereits vereinzelt in US-Läden des Mac-Herstellers aufgetaucht und hatte einige Fragen aufgeworfen. Diese beantwortet Apple nun in den Spezifikationen auf der Shop-Seite Das neue Modell ersetzt anscheinend mittelfristig denvon LG, der zwar weniger Bildfläche, aber eine höhere Auflösung bot. Den 4096 x 2304 Bildpunkten setzt die neue Reihe 3840 x 2160 Pixel entgegen. Damit sinkt die Auflösung pro Inch von 219 ppi beim 21-Zöller auf 202 ppi. Beobachter betonten bereits, dass der Monitor damit keine Retina-Qualität erreiche. Der Preis bleibt hingegen gleich: Apple ruft etwa 700 US-Dollar auf. In Deutschland ist der UltraFine 23,7" 4K für 749 Euro erhältlich. Im Gegensatz zu ersten Sichtungen verkauft der Konzern den Nachfolger ebenfalls mit dem Zusatz. Das alte Modell listet Apple schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Die Apple-Stores verkaufen noch punktuell Lagerware ab.Sowohl das Design als auch die meisten anderen Kennzahlen bleiben bei dem Neuen gleich. So bietet die 23,7-Zoll-Variante ebenfalls 500 cd/m2 Helligkeit, DCI-P3-Farbraum und Stereo-Lautsprecher. Aufgemotzt hat LG die Schnittstellen-Bandbreite. Während der Vorgänger einen Thunderbolt-Eingang über USB-C sowie drei USB-3.0-Ausgänge mit demselben Stecker bot, hat der Hersteller nun zusätzlich einen Thunderbolt-Ausgang integriert, um etwa einen zweiten 4K-Monitor anzuschließen. Die anderen USB-C-Ports arbeiten nach wie vor mit 5 Gbps. Neuerdings lässt sich an dem Display ein MacBook Pro mit 85W laden, zuvor bot die Schnittstelle nur 60 Watt.Trotz des neuen Vertreters der Apple-exklusiven LG-Serie gehen Beobachter immer noch davon aus, dass der Mac-Produzent im Juni neue Profi-Displays vorstellt. Aufgrund des Fehlens einer 27"-Variante – der entsprechende 5K-Monitor von LG verschwand kürzlich von den Verkaufsseiten – könnte Apple in diese Lücke schlüpfen. Weiterhin halten sich die Gerüchte, Apple arbeite an einem 31,6-Zöllner mit 6K-Auflösung und einem Seitenverhältnis von 2.17:1. Er soll eine exzellente Bildqualität aufweisen und Mikro-LED-Technologie für die Hintergrundbeleuchtung einsetzen. Die Berichte prognostizieren übereinstimmend einen Starttermin im Sommer dieses Jahres.