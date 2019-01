Apple veröffentlicht iOS 12.2, macOS 10.14.4 und watchOS 5.2 in der ersten Beta

10.14.4 – ein möglicherweise besonderes Release

Übersicht: Aktuelle Betaversionen

macOS Mojave 10.14.4 Beta 1, Build 18E174f

iOS 12.2 Beta 1, Build 16E5181f

tvOS 12.2 Beta 1, Build 16L5181f

watchOS 5.2 Beta 1, Build 16T5181f

Xcode 10.2 Beta 1, Build 16L5181f

macOS Server 5.8 Beta 1, Build 18S2027

Apple Configurator 2.9 Beta 1, Build 3J9

Wie üblich vergeht nicht viel Zeit zwischen Freigabe einer finalen Systemversion und Beginn der nächsten Betaphase. Nachdem Apple am Dienstagabend macOS 10.14.3, iOS 12.1.3, watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 veröffentlichte, gibt es nun wieder Updates für Entwickler. Über den Downloadbereich tauchten soeben nämlich iOS 12.2, 10.14.4, tvOS 12.2 und watchOS 5.2 auf – angesichts der Versionsnummer etwas größere Aktualisierungen als die letzten Updates. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche Änderungen bzw. Neuerungen die nächsten Systemversionen mitbringen. Wir aktualisieren diese Meldung sobald sich die Release Notes aufrufen lassen – momentan führen die Links leider ins Leere. Auch die Entwicklungsumgebung Xcode liegt in einer neuen Version vor (10.2).Deutlich spannender als iOS und watchOS ist aber momentan macOS. Mit besonderem Augenmerk muss man nämlich macOS 10.14.4 unter die Lupe nehmen, da diese Systemversion einen gewissen Sonderstatus hat. Apples interne Betatests beginnen normalerweise nur wenige Wochen vor der ersten Entwicklerversion. Im Falle von macOS 10.14.4 begann Apple jedoch schon vor mehr als fünf Monaten mit intensiven Erprobungen – also zu einem Zeitpunkt, als selbst macOS 10.14 Mojave noch nicht einmal auf dem Markt war. Wenn das jetzt als Beta freigegebene macOS 10.14.4 jene Systemversion ist, die Apple seit August 2018 schon erprobt, könnte es in Kürze Klarheit über den Grund der merkwürdig lange interne Testphase geben. Unterhalb dieser Meldung finden Sie einen Link auf unseren Artikel, der die frühzeitigen Tests von 10.14.4 (und 10.15) diskutiert.In der folgenden Aufstellung finden Sie die momentan über den Entwicklerbereich angebotenen Betaversionen der Systeme sowie der Entwicklungsumgebung Xcode. Angegeben ist zudem die Buildnummer der aktuellen Releases: