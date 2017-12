Neue Werbespots für Apple Watch erinnern an alte iPod-Werbung

Am Wochenende sind vier neue Werbeclips für die Fitness-Funktionen der Apple Watch erschienen. In ihrem Stil erinnern sie dabei an die klassischen Silhouetten-Spots für iPod und iTunes. Allerdings sind die Sportler im aktuellen Fall mit ihrer Smartwatch noch deutlich zu sehen. Der Hintergrund ist dagegen einfarbig gehalten. Lediglich künstliche Schatten der Protagonisten und des Untergrunds sorgen für ein Gefühl von Tiefe.Zunächst zeigen die Werbespots die Apple Watch in der Nahaufnahme. Anschließend werden die Sportler dann im Stil eines Kaleidoskops in aneinandergereihter Kopie gezeigt, was sich dann schließlich zu einem Muster unter einer Apple-Watch-Verpackung wandelt. Als Sportarten sind Fußball, Schwimmen, Snowboard und Workout zu sehen.