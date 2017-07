Neue Umfrage: Wie schnell ist Ihr Internetanschluss?

Neue Umfrage: Welche Anbindung haben Sie gebucht?

Ergebnis der letzten Umfrage: Die WWDC-Keynote

In den späten 90er Jahren wurde das Internet zu einem Massenphänomen - spätestens seitdem Boris Becker in der AOL-Werbekampagne verkündete, wie einfach es doch sei, "drin zu sein". Schneckte man zu Anfang noch mit Modems oder ISDN durchs Netz und hielt es für undenkbar, Videos online abzurufen, so legten die Übertragunsgeschwindigkeiten immer weiter zu. DSL stellte den ersten richtig großen Sprung nach vorne dar und ermöglichte es erstmals, dass Internetseiten beinahe sofort geladen waren. Inzwischen sind selbst Anschlüsse mit 500-facher Downloadgeschwindigkeit im Vergleich zu DSL 768 nicht mehr teuer - sofern man in einer Region lebt, die auch mit schnellem Breitband-Internet versorgt wird.In unserer neuen Umfrage möchten wir gerne wissen, wie schnell Ihr Internetanschluss ist. Genauer gesagt geht es um die Geschwindigkeit, die Sie gebucht haben - denn in der Praxis schwanken die tatsächlichen Werte natürlich deutlich. Reichen Ihnen 6000 Kbit/s oder 16000 KBit/s noch aus - oder muss es die schnellste Anbindung sein, die es momentan gibt? Die Umfrage erreichen Sie über diesen Link oder über die Seitenleiste - eine Registrierung ist zur Teilnahme erforderlich.Auf der WWDC-Keynote gab es so viele Ankündigungen, dass wir kaum mit dem Schreiben hinterherkamen. Apples Bühnencrew sauste von einer Vorstellung zur nächsten und ging auf die meisten Bereiche des Apple-Sortiments ein. Das Ergebnis unserer Umfrage spiegelt diesen Eindruck wieder. 25,1 Prozent zeigten sich begeistert, 44 Prozent antworteten mit "Eine gute Veranstaltung, hat mich angesprochen", 18,9 Prozent mit "Tendenziell eher geglückte Veranstaltung". Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor waren es nur 4,5 Prozent, die für "bin begeistert" stimmten und 31,6 Prozent, die mit "hat mich angesprochen" antworteten. Das "Hello again"-Event im Herbst 2016 brachte es sogar nur auf 2,5 Prozent und 13,9 Prozent für die ersten beiden Antwort-Optionen, wohingegen 39,3 Prozent "recht unzufrieden" und 28,5 Prozent "vollends unzufrieden" waren - das mit Abstand schlechteste Ergebnis in der Geschichte sämtlicher MTN-Umfragen zu Events.