Neue Grafikkarten des Mac Pro: Display-Anschlussmöglichkeiten im Detail

Anschlussmöglichkeiten der neuen Grafikkarten

Bis zu sechs 6K-Displays und 12 Panels mit 4K-Auflösung

Infinity Fabric Link für schnellen Datentransfer

Apple veröffentlichte vor wenigen Tagen ein Upgrade für den Mac Pro. Nachdem sich manche Kaufinteressenten schon über neue Intel-Prozessoren gefreut hatten, entpuppte sich die aktualisierte Variante von Apples Highend-Mac als doch nicht so neu wie von manchen Anwendern erhofft. Wirklich neu sind nur mehrere kostspielige AMD-Grafikkarten, die Kunden beim Kauf auswählen können: Radeon Pro W6800X, Radeon Pro W6800X Duo und Radeon Pro W6900X. Apple hat zu der hinzugekommenen Grafik-Hardware weitere Details veröffentlicht.Jede Grafikkarte hat bei Apple eine eigene Support-Seite. Apple geht dort insbesondere auf die Möglichkeiten bezüglich externer Displays ein, die Nutzer an den Mac Pro anschließen – beginnend mit der Radeon Pro W6800X. Das MPX Modul bietet vier Thunderbolt-Anschlüsse (Thunderbolt 3) und einen HDMI-2.0-Port. Wer schon alle Anschlüsse der Grafikkarte mit Displays belegt hat und trotzdem weitere Monitore mit dem Mac Pro verbinden möchte, kann dazu die verbliebenen Thunderbolt-Ports des Mac Pro verwenden.Das MPX-Modul verfügt über zwei Busse für die Thunderbolt-Ports (Bus 0 und Bus 1). Zwei Thunderbolt-Ports teilen sich jeweils einen Bus. Wer Displays mit einer Auflösung von 5K oder 6K (wie Apples Pro Display XDR) anschließen möchte, kann dazu nur ein Display pro Bus einsetzen. Es lassen sich so maximal zwei Displays mit einer Auflösung von 6016 x 3384 Pixeln (60 Hertz) oder 5120 x 2880 Pixeln (60 Hertz) direkt mit der Grafikkarte verbinden. Nutzer der Radeon Pro W6800X können aber dennoch zusätzlich ein drittes Display mit einer der beiden genannten Auflösungen einsetzen – dieses muss jedoch mit einem Thunderbolt-Port des Mac Pro verbunden sein.Bei 4K-Displays mit 3840 x 2160 Pixeln (60Hz) gibt es keine diesbezüglichen Einschränkungen. An jeden Thunderbolt-Port lässt sich ein 4K-Panel anschließen, zudem auch zwei weitere an andere Thunderbolt-Anschlüsse des Mac Pro. Damit sind bis zu 6 Displays mit 4K-Auflösung möglich. Bei zwei verwendeten Radeon Pro W6800X im Mac Pro verdoppelt sich entsprechend die Anzahl der gleichzeitig betreibbaren Displays. Jeweils 6 Displays mit 5K oder 6K oder sogar 12 Displays mit 4K. Analog dazu ist auch der Display-Support der Radeon Pro W6800X Duo und der Radeon Pro W6900X Wer zwei der Grafikkarten miteinander per Infinity Fabric Link miteinander verbindet, erhöht zudem den Datenaustausch zwischen beiden Grafikkarten beträchtlich. Die Infinity Fabric Link Brigdes der hinzugekommenen Radeon Pro W6000 Serie ist nicht kompatibel mit MPX-Nodulen vorheriger Radeon-Pro-Modelle.