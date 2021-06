Neue Firmware für die AirTags erschienen

Neues Update, gleiche Versionsnummer

Version kontrollieren – kein manuelles Einspielen möglich

Manche Nutzer bekommen keine Updates

Nach Jahren in der Gerüchteküche stellte Apple am 20. April 2021 schließlich die Apple AirTags vor – smarte Etiketten, welche das Orten und Auffinden von wichtigen Gegenständen ermöglichen. AirTags können sich nicht selbst orten, sondern verlassen sich auf die große Verbreitung der iPhones: Die Ortung erfolgt über Handys anderer Nutzer, welche dann den Standort des AirTags an Apple und somit den Besitzer anonymisiert übermitteln.In jedem AirTag steckt ein kleiner Computer – samt aktualisierbarer Software. Bereits am 3. Juni gab Apple ein Update für die AirTags heraus, in welchem die Stalking-Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden. Vor dem Update gab ein AirTag erst nach drei Tagen einen Alarm ab, wenn dieser nicht in Reichweite des Eigentümers geortet wurde – Apple verkürzte mit dem Update vom 3. Juni mit der Versionsnummer "1.0.276" die Zeit auf 8 bis 24 Stunden.Apple hat in der Nacht eine neue Version der Firmware herausgegeben. Die Version vom 3. Juni trägt die Buildnummer 1A276d, die aktualisierte Fassung die Buildnummer 1A287b. Merkwürdigerweise scheint Apple aber die Version der Aktualisierung nicht verändert zu haben: Bisher meldete sich noch kein Nutzer zu Wort, bei welchem eine höhere Version als "1.0.276" eingeblendet wurde. Leider ist es aktuell nicht möglich, die Buildnummer der installierten Software auf einem AirTag nachzusehen.Zumindest die installierte Versionsnummer lässt sich einfach in der Wo-Ist-App überprüfen: Wählt man seinen AirTag aus, reicht das Berühren der Akkuanzeige aus, um Seriennummer und Versionsnummer einzublenden – aber leider nicht die Buildnummer.Wann Apple Updates auf einem AirTag einspielt, ist leider nicht bekannt – der Nutzer scheint dies weder verhindern noch manuell durchführen zu können.Über Social Media melden sich allerdings viele Nutzer zu Wort, welche nach wie vor noch nicht das Update vom 3. Juni erhalten haben – obwohl Apple dies ebereits drei Wochen ausliefert. Hier zeigt die Wo-Ist-App weiterhin die Version "1.0.225" an. Momentan ist kein Weg bekannt, wie man die Updates manuell einspielen kann. Betroffenen bleibt hier wohl nur, zu warten und den AirTag in der Reichweite des verbundenen iPhones zu belassen, bis das Update installiert wird.