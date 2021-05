AirTags als NFC-Tag einsetzen: Automatisierung von Aufgaben mit Apples Schlüsselfindern

AirTag verfügen über einen NFC-Transponder

Beispiel für eine NFC-Automation: Wetterbericht anzeigen

Als Apple die AirTags vorstellte und deren technische Spezifikationen veröffentlichte, stellten sich etliche iPhone-Besitzer eine Frage: Lassen sich die Sachensuchetiketten auch für andere Zwecke nutzen? Der in den Geräten verbaute NFC-Chip etwa, so eine oft geäußerte Vermutung, könnte beispielsweise als Trigger dienen, um auf einem Smartphone bestimmte Aktionen auszulösen. Jetzt ist klar: AirTags lassen sich als NFC-Tags einsetzen.Die Schlüsselfinder aus Cupertino verfügen damit über ein Feature, für das gemeinhin spezielle NFC-Transponder eingesetzt werden. Diese sind beispielsweise in Form von Etiketten erhältlich und erlauben etwa die automatisierte Steuerung von Smarthome-Komponenten mithilfe eines iPhones. Darüber hinaus lassen sich mit derlei Tags viele weitere Aktionen ausführen, so kann man durch einen im Auto angebrachten NFC-Aufkleber das WLAN eines iPhones abschalten oder die Ortungsdienste aktivieren. Mithilfe eines AirTags und der Kurzbefehle-App lassen sich auch komplexe Abläufe automatisieren. MacTechNews zeigt an einem Beispiel, wie das funktioniert.Um den aktuellen Wetterbericht auf dem iPhone anzeigen zu lassen, wenn das Smartphone an ein AirTag gehalten wird, muss eine entsprechende Aktion erstellt werden. Hierzu öffnen Sie die Kurzbefehle-App und wählen die Option "Automation", anschließend tippen Sie auf das Pluszeichen in der rechten oberen Ecke des Displays und wählen "Persönliche Automation erstellen". In der Liste nach unten scrollen und "NFC" auswählen, dann auf "Scannen" tippen und die Rückseite des iPhones ans AirTag halten. Sobald der Schlüsselfinder erkannt wurde, geben Sie ihm einen Namen und bestätigen die Eingabe mit OK.Mit "Weiter" gelangen Sie in die Konfiguration der Aktionen, welche von der Automation ausgeführt werden sollen. Wählen Sie "Aktion hinzufügen", dann "Apps" und tippen Sie auf die Wetter-App. Erste Aufgabe ist "Wettervorhersage abrufen", hinzu kommt "Wetter anzeigen", damit das Ergebnis auch sichtbar wird. Nachdem diese beiden Aktionen angelegt sind, deaktivieren Sie die Option "Vor Ausführen bestätigen", damit der Wetterbericht umgehend angezeigt wird, wenn das AirTag vom iPhone erkannt wurde. Ein Fingertipp auf "Fertig" schließt die Erstellung der Automation ab. Das AirTag lässt sich unmittelbar danach für die Anzeige der meteorologischen Vorhersage nutzen.Natürlich kann man auf diese Art und Weise auch wesentlich komplexere Abläufe mithilfe von AirTags steuern. Denkbar ist beispielsweise die Nutzung mit HomeKit, um Lichtstimmungen zu erzeugen oder schon von der Haustür aus bestimmte Geräte einzuschalten. Apples smarte Schlüsselfinder lassen sich so für alle Automationen einsetzen, welche mit der mittlerweile äußerst mächtigen Kurzbefehle-App möglich sind. Die Funktion als Sachensuchetikett wird davon nicht beeinträchtigt.