Neue Builds von iOS 15 und macOS 12: Die zweite Beta-Halbzeit bricht an (Aktualisierung: Die Neuerungen)

Neuerungen

Die vierte Beta von macOS Monterey bringt nun endlich Unterstützung für Universal Control mit. Dieses Feature erlaubt es, den Mauszeiger über Geräte-Grenzen hinweg zu bewegen und diese zu steuern. In den ersten drei Vorabversionen von Monterey war Universal Control noch nicht enthalten.

Mit macOS Monterey Beta 3 ruderte Apple beim Safari-Design zurück – nun passte der Konzern in der vierten Beta das umstrittene Safari-Design auch in iPadOS an. Mit der vierten Beta kehrt Apple auch hier zurück zum traditionellen Tab-Design.

Mit Live Text erkennt Apple Texte und Beschriftungen in Bildern – doch ursprünglich sollte dieses Feature nur auf M1-Macs bereitstehen und nicht auf Macs mit Intel-Chip. Mit macOS Monterey änderte Apple offenbar diese Voraussetzung und Live Text steht ab sofort auch auf Macs mit Intel-Prozessor zur Nutzung bereit.

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 4: Buildnummer: 21A5294g (veröffentlicht 27.07.2021)

iOS 15, Beta 4, Buildnummer: 19A5307g (veröffentlicht: 27.07.2021)

iPadOS 15, Beta 4, Buildnummer: 19A5307g (veröffentlicht: 27.07.2021)

tvOS 15, Beta 4, Buildnummer: 19J5314e (veröffentlicht: 27.07.2021)

watchOS 8, Beta 4, Buildnummer: 19R5312e (veröffentlicht: 27.07.2021)

Sieben Wochen liegt die Veröffentlichung der ersten Entwicklerversion von iOS 15 nun schon zurück – und genauso viel Zeit dürfte noch einmal bis zur Freigabe der finalen Version verstreichen. Zumindest für iOS 15 bricht demnach in diesen Tagen die zweite Halbzeit an. Etwas anders sieht es möglicherweise im Mac-Bereich aus, denn neue Major Releases von macOS erscheinen oft erst eine bis mehrere Wochen später. Während iOS 15 für Mitte September zu erwarten ist, kann es bei macOS Monterey durchaus Oktober oder wieder November werden. In beiden Fällen ist jedoch noch mit einem ganzen Schwung an Betas zu rechnen – zwischen acht bis zwölf Mal rief Apple in der Vergangenheit zur Erprobung neuer Vorab-Builds der jeweiligen Herbst-Releases auf.Die Anzahl der Änderungen im Vergleich zur ersten WWDC-Entwicklerversion fiel bereits in der letzten Beta relativ kurz aus. Mit großen Umstellungen ist inzwischen nicht mehr zu rechnen, wenngleich ein wichtiges Feature weiterhin fehlt: Universal Control zur übergreifenden Bedienung mehrerer Geräte ließ sich bislang noch immer nicht erproben. Inzwischen gibt es einige Stimmen, die nicht mehr an eine Einführung im Herbst glauben. Schon häufiger hatte Apple bestimmte Features auf zukünftige Updates verfrachtet, obwohl dieser auf einer WWDC-Keynote Erwähnung fanden – bei iOS 15 und macOS 12 ist es nicht anders: Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus. Nachdem die Freigabe von iOS 14.7, macOS 11.5 und weiteren Updates inzwischen erfolgte, herrscht wieder etwas mehr Übersichtlichkeit vor: