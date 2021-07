macOS Monterey, iOS 15 und iPadOS 15: Listen aller neuen Features auf Deutsch verfügbar

Feature-Listen für iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12

Zahlreiche Kategorien und erläuternde Texte

Keine Listen für watchOS 8 und tvOS 15

Die wichtigsten Neuerungen in iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 Monterey hob Apple zu Beginn der diesjährigen World Wide Developers Conference prominent hervor. Kurz danach waren Vorschauen auf Features wie etwa Universal Control, SharePlay oder 3D Audio für FaceTime sowie den überarbeiteten Browser Safari auch auf den Webseiten des Unternehmens zu finden. Die vollständige Liste aller Änderungen und Erweiterungen gab es bis jetzt allerdings lediglich auf Englisch.Ab sofort stehen die kompletten Feature-Übersichten auch in deutscher Sprache zur Verfügung, und zwar separat für iOS 15 iPadOS 15 und macOS 12 Monterey . Wie bereits in der englischen Version unterteilt Apple die Listen jeweils in "Wichtige Features und Verbesserungen" sowie einen mit "Noch mehr" betitelten Abschnitt. Dieser enthält Neuerungen, welche Apple zwar für bedeutsam erachtet, aber offenbar nicht für so herausragend wie die prominenter aufgeführten Funktionen. Zu letzteren zählen beispielsweise in macOS 12 und iOS 15 die Neuerungen in FaceTime, während bei iPadOS 15 das erweiterte Multitasking und die verbesserte Unterstützung externer Tastaturen an erster Stelle stehen.Wie üblich untergliedert Apple die beiden Abschnitte in weitere Kategorien, in denen das Unternehmen auf die Veränderungen in Systemfunktionen und Apps eingeht. Zu jedem neuen Feature gibt es einen kurzen Beschreibungstext mit einigen Details. Beispielsweise hebt Apple bei Safari die "noch übersichtlichere Tableiste" hervor, welche weniger Platz einnimmt und sich an die Farbe der jeweils dargestellten Webseite anpasst. Besonders ausführlich sind die Erklärungen zu SharePlay in FaceTime und "Mit dir geteilt" in der Nachrichten-App (iMessage). Umfangreiche Erläuterungen gibt es auch zur Karten-App und im Hinblick auf die neuen Features der Karten-App.Spezielle Feature-Übersichten zu watchOS 8 und tvOS 15 hat Apple bislang nicht veröffentlicht. Die neuen Versionen der Betriebssysteme für Apple Watch und Apple TV präsentiert das Unternehmen derzeit lediglich in entsprechenden Vorschauen, welche es bereits seit einiger Zeit gibt ( watchOS 8, tvOS 15). Ob Apple demnächst noch detaillierte Listen zur Verfügung stellt, ist nicht bekannt.