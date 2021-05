AirTags-Schlüsselanhänger von Hermès nicht mehr lieferbar: Ursache unklar

"Derzeit nicht verfügbar"

Qualitätsprobleme als Ursache?



Kundenfoto des aufgegangenen Hermès-Schlüsselanhängers (Quelle: Kundenfoto des aufgegangenen Hermès-Schlüsselanhängers (Quelle: 9to5mac

Oder ist das Produkt schlicht ausverkauft?

Apples AirTags kamen nach einer langen Zeit der Gerüchte und Spekulationen im April schließlich auf den Markt – und damit auch eine Reihe von Zubehörartikeln, mit denen Kunden ihre Suchetiketten am Schlüsselbund oder anderen Gegenständen befestigen können. Wie schon bei den Armbändern der Apple Watch entschied sich das Unternehmen für hochpreisige Lederanhänger von Hermès. Die Preise beginnen bei 299 Euro. Seit Kurzem lassen sich fast alle Hermès-Varianten der AirTags jedoch nicht mehr bestellen. Berichten zufolge könnte das mit Qualitätsproblemen der Produkte zusammenhängen.Wer im Apple Store nach "AirTag Hermès" sucht, findet die Lederanhänger zwar immer noch – jedoch mit dem Hinweis "Derzeit nicht verfügbar" (Apple Store: ). Praktisch alle Varianten des Produkts sind betroffen. Dazu gehören Schlüsselanhänger, Gepäckanhänger und Taschenanhänger. Letztere sind zwar in der Farbe "Fauve" weiterhin als lieferbar markiert, jedoch mit einer sehr langen Lieferzeit. Kunden müssen sich demnach bis Juli gedulden, wenn sie den Taschenanhänger haben möchten. Die anderen beiden Farbvarianten Orange und Bleu Indigo der Taschenanhänger sind – wie alle Schlüsselanhänger und Gepäckanhänger – gar nicht erst verfügbar.Apple hat bislang keinen Grund für die nicht lieferbaren Hermès-AirTags angegeben. Berichte geben jedoch Anhaltspunkte zur möglichen Ursache. Demzufolge könnte es mit Mängeln der Lederprodukte zusammenhängen. 9to5mac hat Fotos von einem bereits ausgelieferten Hermès-Schlüsselanhänger veröffentlicht, dessen Lasche in der Tasche des Nutzers aufging und die Schlüssel dadurch abfielen. Laut den Angaben des Kunden verwendete er das AirTags-Produkt ganz normal und setzte es keiner übermäßigen Belastung oder sonstigen potenziell gefährlichen Einflüssen aus.Ein anderer Grund für die fehlende Verfügbarkeit könnte schlicht sein, dass die Schlüsselanhänger ausverkauft sind. Apple könnte die Nachfrage für die teuren Lederprodukte unterschätzt und nicht genug Einheiten bestellt haben, sodass die bisherigen Chargen schon jetzt aufgebraucht sind. Bei einer hohen Fehlerquote bei der Produktion gäbe es normalerweise zudem mehr Kundenbeschwerden. Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauert, bis die Hermès-Produkte wieder lieferbar sind.